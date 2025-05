Na ptujskem sodišču se je z izrekom sodbe danes zaključila obravnava proti Tomažu Arkliniču, obtoženemu sostorilstva pri umoru svoje žene Sabine Arklinič marca lani v okolici Kidričevega. Sodniki so ga spoznali za krivega in mu izrekli najvišjo mogočo kazen – 30 let zapora. V priporu bo ostal do pravnomočnosti sodbe, napovedana pa je pritožba.