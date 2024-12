Zadnja izkopavanja na etruščanskem arheološkem najdišču San Casciano dei Bagni v Toskani so razkrila nova presenečenja. Arheologi so poleg bronastih skulptur izkopali kroni, nakit in skrinjice s kovanci. Najdbe je predstavil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Izkopali so več bronastih kač, med njimi izstopa skoraj meter dolga.