Objavili nove digitalne posnetke Titanika, kot ga doslej še nismo videli #video

Novi digitalni posnetki najbolj znane razbitine na svetu, Titanika, so omogočili nov in še nikoli viden pogled na ladjo, ki leži na morskem dnu okoli 3.800 metrov globoko.

Prvi digitalni posnetek Titanika v njegovi polni velikosti, ta leži 3.800 metrov globoko v Atlantiku, so ustvarili s pomočjo kartiranja globokomorskih globin. 3D-pogled zagotavlja vso sliko ladje, kot da v njeni okolici ne bi bilo oceana. S posnetki želijo tudi osvetliti dogodke in natančneje ugotoviti, kaj se je z ladjo zgodilo leta 1912, ko je ta potonila.

V nesreči ladje, ki je potonila v Atlantskem oceanu, je umrlo okoli 1.500 ljudi, potem ko je ladja med potovanjem iz Southamptona do New Yorka trčila v ledeno goro. "Še vedno obstajajo osnovna vprašanja, na katera je treba o ladji še odgovoriti," je za BBC News povedal analitik Titanika Parks Stephenson. Kot je dodal, je model eden izmed prvih večjih korakov k ustvarjanju zgodbe o Titaniku, ki bo temeljila na raziskavah in dokazih, ne zgolj na špekulacijah.

Stephenson je dejal, da je bil nad pridobljenimi posnetki, ko je prvič videl, navdušen. "Omogočajo nam, da razbitino vidimo v celoti, saj je tako nikoli ne bi mogli videti iz podmornice," je povedal in dodal, da posnetki razbitine prikazujejo njeno resnično stanje ter da bi lahko proučevanje skeniranih posnetkov ponudilo nov vpogled v to, kaj se je tisto usodno noč leta 1912 zgodilo s Titanikom.

Trka ladje z ledeno goro še ne razumemo

"Resnično ne razumemo trka z ledeno goro. Sploh ne vemo, ali je ladjo zadela ob desni bok, kot je prikazano v vseh filmih, morda je na ledeni gori obsedela," je pojasnil. Prav tako se zgodovinarji zavedajo, da za popolno razumevanje pomorske nesreče zmanjkuje časa.

Titanik so v več obsežnejših raziskavah že večkrat raziskali, potem ko so ga leta 1985 odkrili, a nikoli do zdaj niso mogli zajeti celotne razbitine. Novo skeniranje ladje tako zajema razbitino Titanika v celoti, ta pa na morskem dnu leži v dveh delih, pri čemer sta premec in krma drug od drugega oddaljena približno 800 metrov. V okolici ladje leži tudi več manjših razbitin, med njimi kipi in neodprte steklenice vina ter druge osebne stvari.

Premec je, čeprav je prekrit z rjo, prepoznaven tudi več kot 100 let po potopu križarke.

Za skeniranje ladje porabili okoli 200 ur

Skeniranje ladje sta poleti 2022 opravila podjetje Magellan Ltd, ki kartira globokomorske površine, in Atlantic Productions, ki o projektu snema dokumentarni film. Za posnetke razbitine in njeno raziskovanje so podmornice, ki jih je daljinsko upravljala ekipa na krovu specializirane ladje, porabile okoli 200 ur. Naredili so več kot 700 tisoč slik iz vseh kotov in tako ustvarili natančno 3D-rekonstrukcijo ladje.

Vodja Magellanove odprave Gerhard Seiffert je povedal, da je bil to njegov največji projekt podvodnega skeniranja, ki se ga je kdaj lotil. Zaradi močnih tokov je projekt pomenil tudi velik izziv, saj se razbitine ladje niso smeli dotakniti, da je ne bi poškodovali.