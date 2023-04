Pa se je zgodilo: ladja je trčila v vetrno turbino #video

BAD ACCIDENT OF THE DRY CARGO SHIP NAMED

"PETRA L"!

Caused by a collision with a wind turbine in the "Gode Wind" area near Norderney and Juist Islands.

\ pic.twitter.com/ibTaXGMTyr — ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) April 27, 2023

Globalna težnja po večjih količinah obnovljive električne energije pospešuje gradnje velikih vetrnih polj tudi na morju, to pa kljub mnogim preventivnim ukrepom povečuje nevarnosti za gost ladijski promet. Ta še vedno ostaja gonilna sila svetovne trgovine.

V Severnem morju nad Nemčijo je prišlo do nenavadne in do zdaj domnevno prve pomorske nesreče, v kateri je tovorna ladja trčila v vetrno turbino. Do trka je prišlo 45 kilometrov stran od obale. Ladja je trčila v 330-megavatno turbino, ki je sicer v lasti danskega podjetja Ørsted.

Ladja z imenom Petra L je dolga 74 metrov in je stara že skoraj 40 let, na njej pa je bilo v času trka 1.500 ton pšenice. Ladja je bila poškodovana in vanjo je začela stekati voda, vseeno pa je uspela pripluti do nemškega Emdna. V trčenju ni bil poškodovan nihče med člani posadke.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, lokalne oblasti pa bodo preverile vse okoliščine dogodka in predvsem ali je do trčenja prišlo zaradi morebitnih navigacijskih oziroma krmilnih nepravilnosti na ladji.