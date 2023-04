Truplo potnika na križarki hranili v hladilniku za pijačo

Truplo Roberta Jonesa je bilo na krovu ladje Celebrity Equinox skoraj teden dni shranjeno v hladilniku, ki se običajno uporablja za pijačo, navaja zvezna tožba, vložena na Floridi. Jones je umrl 15. avgusta lani zaradi srčnega infarkta, njegovo truplo pa so ob odkritju našli v "napredni fazi razgradnje", v vrečki v hladilniku.

"Like all cruise ships, the Celebrity Equinox, which is registered in Malta and can carry up to 2,852 people, is required to have a morgue because onboard deaths are not uncommon..." https://t.co/JYMTZgq5Xq