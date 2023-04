Na Darsu se držijo za glavo: poglejte, kaj vse so ujele njihove kamere #video

V tem tednu poteka preventivna akcija za zmanjšanje hitrosti na cestah. Na agenciji za varnost prometa in policiji ob tem pozivajo k spoštovanju omejitev hitrosti in prilagojeni vožnji. V znamenju preventivne akcije je Dars na svojem Twitter profilu objavil nazorne posnetke avtocestnih kamer, kako vozniki divjajo po slovenskih cestah. Ob tem opozarjajo, da pri vožnji ni pomembno le upoštevanje omejitev, ampak tudi prilagoditev razmeram na vozišču.

Prehitra vožnja še vedno ostaja najpogostejši vzrok za prometne nesreče, tudi s smrtnim izidom, opozarjajo na agenciji za varnost prometa. Zaradi neprilagojene hitrosti je lani umrlo 26 ljudi, kar je sicer za približno polovico manj umrlih kot v prejšnjem letu in najnižje število z zadnjih petih let. Povečalo se je število lažje in hudo poškodovanih, ki je doseglo najvišje število v zadnjih petih letih in bilo za približno petino višje kot v letu 2022.