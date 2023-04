Tragično: 21-letni plezalec umrl v hudi prometni nesreči

Christoph Schweiger, 21-letni plezalec iz kraja Ingolstadt na Bavarskem v Nemčiji, je bil redni udeleženec tekem v svetovnem pokalu, kjer je debitiral leta 2018.

Njegova specialnost je bilo balvansko plezanje, ki mu je leta 2016 na tekmah evropskega mladinskega pokala prineslo tri medalje: zlato v Gradcu v Avstriji ter srebro na prizoriščih v Souru na Portugalskem in Varšavi na Poljskem. Dvakrat se je udeležil svetovnega mladinskega prvenstva, na katerem ni dosegel odmevnejših rezultatov, na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu pa se je prebil do polfinala.

Predsednik IFSC Marco Scolaris je ob tragični novici v izjavi za javnost zapisal, da je smrt tako mlade osebe in v takih okoliščinah srce parajoče. "Moji misli in mislih vseh nas pri IFSC so pri Christophovi družini, njegovih prijateljih ter Nemški planinski zvezi in celotni plezalni skupnosti."

Kot so zapisali pri Nemški planinski zvezi, je bil Schweiger v ekipi za balvanski del sezone, ki se v Hačiodžiju na Japonskem začne 21. aprila.

