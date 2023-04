Grozljiv zločin pri naših sosedih: ubil dekle in se namerno zaletel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstrijskem Gradcu je bila davi ubita 39-letna ženska. Umora je osumljen njen 28-letni partner, ki je pobegnil. Med begom je povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl moški v vozilu, v katero je trčil, sam pa je bil huje poškodovan. Po navedbah policije je 28-letnik, ki so ga prepeljali v bolnišnico, med begom domnevno skušal storiti samomor.

Žensko je davi na njenem domu hudo poškodovano in z več vbodnimi ranami našel sosed, ki je slišal klic na pomoč. Kljub prizadevanjem reševalcev je med oživljanjem umrla.

Umora je osumljen 28-letni moški iz Zgornje Avstrije, s katerim je bila žrtev v zvezi. Po besedah tiskovnega predstavnika policije naj bi osumljenec po umoru pobegnil z avtomobilom. Pri tem je na bližnji ulici povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 31-letni voznik avtomobila, v katerega je čelno trčil.

Glede na izvedensko mnenje, ki ga je naročilo avstrijsko državno tožilstvo, in dokaze je osumljenec verjetno zapeljal na nasprotni vozni pas, da bi naredil samomor. V trčenju je bil huje poškodovan, zato so ga prepeljali v bolnišnico v Gradcu in ga za zdaj ni bilo mogoče zaslišati.

Po podatkih zavetišč za ženske v Avstriji, na katere se sklicuje agencija APA, gre za deveti domnevni umor žensk letos, ki so ga zagrešili partnerji ali bivši partnerji umorjenih, družinski člani ali osebe, ki so z žrtvijo v tesnem sorodstvenem razmerju.