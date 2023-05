Izjemna najdba: po 13 letih v kontejnerju našli tri nove #foto

Na Kitajskem so našli ladijski kontejner, v katerem so že več kot desetletje čakali trije neuporabljeni Teslini roadsterji.

Električni roadster je bil Teslin prvi serijski avtomobil. Med letoma 2008 in 2011 so jih izdelali le nekaj več kot dva tisoč, zato so danes dobro ohranjeni primerki zelo iskani in tudi dragoceni. Še toliko bolj, če gre za primerke s skrajno malo prevoženimi kilometri.

Tak primer so trije roadsterji, ki so jih odkrili v zapuščenem ladijskem kontejnerju na Kitajskem. Zanje bo poskrbelo ameriško podjetje Gruber Motors, ki se ukvarja prav z obnovami roadsterjev. Sodeč po njihovih navedbah je kupec te tri roadsterje kupil leta 2010, poslali so mu jih na Kitajsko, kjer pa jih je zapustil. Vse od takrat je ostal kontejner zapečaten, roadsterji pa brez prevoženih kilometrov. Skladiščni stroški so medtem postali že vrtoglavo visoki.

Avtomobili so načeloma v odličnem stanju, za zdaj pa še ni znano, kakšne so po tako dolgem mirovanju njihove baterije in ali bo avtomobile mogoče uporabiti. Pri Gruberju želijo kupca zanje najti, še preden jih bodo premaknili iz kitajskega pristanišča. Če pri tem ne bodo uspešni, jih bodo poslali v svoje prostore v ZDA.

Gruber Motors je za Tesline roadsterje do zdaj iztržil cene celo do 250 tisoč dolarjev, kar zaradi njihove redkosti kaže na tržno vrednost teh vozil.

