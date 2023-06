Raziskovalci so glede na obliko, razmik in razporeditev stenskih poslikav ugotovili, da so te nastale namerno, njihova oblika pa je pikčasta ter krožna, trikotna in valovita.

Raziskovalci so glede na obliko, razmik in razporeditev stenskih poslikav ugotovili, da so te nastale namerno, njihova oblika pa je pikčasta ter krožna, trikotna in valovita. Foto: Profimedia

Raziskovalci so povedali, da njihove ugotovitve, objavljene v reviji Plos One, potrjujejo, da so bili neandertalci "kompleksni in raznoliki, kot naši predniki".

This is the oldest known example of Neanderthal cave engravings. They were discovered in La Roche-Cotard's cave in France, where they lied sealed for at least 57,000 year, made long before Homo sapiens arrived in this part of Europe



[read more: https://t.co/VV7ls57BzN] pic.twitter.com/v5Z4Kb5cni — Massimo (@Rainmaker1973) June 22, 2023

"Petnajst let po nadaljevanju izkopavanj na najdišču La Roche-Cotard je bilo ocenjeno, da so poslikave nastale 57 tisoč let nazaj, zaradi česar je to najstarejša okrašena jama v Franciji, če ne v Evropi," so zapisali avtorji. Ekipa je namreč datirala jamske sedimente in ugotovila, da je bila jama La Roche-Cotard zasuta s sedimentom pred približno 57 tisoč leti, dolgo preden so se predniki sodobnega človeka ustalili v regiji.

Pri analizi stenskih poslikav je s sodelavci sodeloval Jean-Claude Marquet z univerze v francoskem Toursu.

Poslikave so nastale namerno

Raziskovalci so glede na obliko, razmik in razporeditev stenskih poslikav ugotovili, da so te nastale namerno, njihova oblika pa je pikčasta ter krožna, trikotna in valovita.

Organizirane in namerne oblike so po mnenju raziskovalcev lahko simbolične stvaritve, čeprav dodajajo, da ni mogoče ugotoviti, ali tudi predstavljajo simbolično razmišljanje.

"Kljub temu je naše razumevanje odnosa med neandertalci ter simbolnimi in celo estetskimi sferami v zadnjih dveh desetletjih doživelo pomembno preobrazbo in sledi, ohranjene v jami La Roche-Cotard, ustvarjajo nov in zelo pomemben prispevek k našemu poznavanju vedenja neandertalcev," so še zapisali avtorji.

Jama se je s sedimenti zapolnila, preden so območje zasedli sodobni ljudje

Znanstveniki so tudi datirali jamske sedimente in ugotovili, da se je jama La Roche-Cotard zapolnila s sedimenti pred približno 57 tisoč leti, torej preden so se na tem območju naselili sodobni ljudje.

Poslikave skupaj s kamnitim orodjem, najdenim v jami, zagotavljajo "trdne dokaze, da so delo neandertalcev", so še navedli raziskovalci.

Neanderthal wonders from La Roche-Cotard. Congratulations to Marquet et al on their detailed publication. Fluted finger marks and impressions, created on a cave wall, maybe before Homo sapiens reached western Europe. It's compelling. https://t.co/8cPPUB4k8c pic.twitter.com/ByHx76V1oT — Dr Matt Pope (@MatthewPope) June 22, 2023

Dodali so, da so stenske poslikave tudi poklon izumrlemu neandertalcu, čigar vloga v biološki in kulturni evoluciji človeka je v zadnjem času podvržena temeljiti reviziji.

"Kar zadeva kulturo, zdaj bolje razumemo raznolikost neandertalčevih dejavnosti, ki pričajo o zapletenem in organiziranem družbenem vedenju," so še zapisali znanstveniki.

Preberite več: