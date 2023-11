Razkošno odkritje v grobnici

Češki raziskovalci so v Abusirju blizu Kaira odkrili bogato okrašeno grobnico, ki je pripadala doslej neznanemu visokemu dostojanstveniku iz obdobja starega Egipta, so v ponedeljek sporočili s Karlove univerze v Pragi. Odkritje bo prispevalo k osvetlitvi nemirnega obdobja od 5. do 6. stoletja pred našim štetjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Photos: Czech archaeological mission discovers tomb of royal scribe "Jheuti Em Hat" in Abusir: https://t.co/X2a3v8QgJV pic.twitter.com/uXZW1D1cG4 — Talking Pyramids💬 (@Bennu) November 5, 2023

Raziskovalci so se do grobnice prebili skozi glavni jašek, ki vodi do grobišča iz apnenca, dolgega več kot tri metre, na globini približno 14 metrov. Stene so okrašene z napisi, vključno z verzi, ki naj bi varovali pred kačjim ugrizom. Kamniti sarkofag pa bogatijo hieroglifska besedila iz egipčanske Knjige mrtvih, ki jih dopolnjujeta upodobitvi boginj Izide in Neftis.

#Egyptologists digging in Abusir, have discovered the tomb of a previously unknown scribe. Not only was this burial decorated with gods and goddesses, but it was enchanted with magic spells associated with snake bites.https://t.co/H14z9nuBSm — Ancient Origins (@ancientorigins) November 6, 2023

Umrl je mlad

Raziskovalci verjamejo, da so grobnico že zdavnaj izropali tatovi. Pripisali so jo doslej neznanemu kraljevemu pisarju Djehutyemhatu. Preiskave preostalih skeletnih ostankov, ki so jih izvedli egipčanski strokovnjaki, pa so pokazale, da je umrl pri le približno 25 letih. Opravljal je sedeče delo in trpel zaradi bolezni kosti.

Karlova univerza v Pragi v kompleksu piramid Abusir izkopavanja izvaja že več kot 40 let. Kompleks je od leta 1979 na Unescovem seznamu svetovne dediščine.