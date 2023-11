Kaj so pri ljubljanski Drami odkrili arheologi? #foto

Na območju arheoloških izkopavanj so arheologi odkrili izjemno ohranjene arheološke ostaline, ki datirajo v čas od 1. stoletja do konca 4. stoletja po Kr.

Na območju arheoloških izkopavanj so arheologi odkrili izjemno ohranjene arheološke ostaline, ki datirajo v čas od 1. stoletja do konca 4. stoletja po Kr. Foto: Ana Kovač

Arheologi so na območju SNG Drama predstavili svoja dosedanja odkritja in pokazali zelo dobro ohranjene arheološke ostaline, ki datirajo v čas od 1. stoletja do konca 4. stoletja po Kr., presenetilo pa jih je dejstvo, da so nanje naleteli že na globini 70 in 80 centimetrov, in tudi dobra ohranjenost rimske arhitekture. Arheološka izkopavanja, ki ležijo v neposredni bližini foruma in glavne vpadnice (glavnega karda), ki je na tem območju stal v času Emone, potekajo že od avgusta.

Arheološka izkopavanja pred celovito prenovo SNG Drama Ljubljana potekajo ob Igriški ulici ter Erjavčevi in Slovenski cesti, raziskave ob Mali Drami pa so arheologi zaključili oktobra.

Arheologe je zelo dobra ohranjenost rimskega zidu presenetila. Foto: Ana Kovač

Emona je bila zgrajena po tradicionalnem načelu pravilnega četverokotnika, z osrednjim forumom na območju današnjih Ferantovih blokov, mesto pa je bilo razdeljeno v sistem pravokotnih ulic, ob katerih so stale stanovanjske enote oz. insule. Njeni glavni cesti sta bili cardo maximus (glavni kardo), ki mu danes večinoma sledi Slovenska cesta, in decumanus maximus (glavni dekuman), ki danes poteka pod Rimsko ulico.

Vodja izkopavanj: Dobro urejena cesta in stavbni elementi pričajo o živahnem življenju Emoncev

Arheologi so na območju Male Drame odkrili del zelo dobro ohranjene insule XVIII in ceste dekuman J. Na območju arheoloških izkopavanj so arheologi odkrili tudi izjemno ohranjene arheološke ostaline, ki datirajo v čas od 1. stoletja do konca 4. stoletja po Kr. Kot je povedala vodja izkopavanj na območju Drame, arheologinja Maja Lavrič, stavbni elementi v insuli XVIII in dobro urejena cesta dekuman J s pločnikoma pričajo o živahnem življenju Emoncev na tem območju.

Kot je povedala, je arheologe najbolj presenetila ohranjenost zunanje fronte insule skupaj s temeljem do višine dveh metrov, na rimski zid so naleteli že na globini 70 centimetrov.

"Mogoče bomo čas izkopavanja malo podaljšali"

"Izkopavati smo začeli 16. avgusta, rok izkopavanj pa je bil pol leta. Glede na to, na kakšni globini smo dobili intaktne plasti, ki jih je treba kopati ročno, smo že povečali ekipo. Mogoče bomo čas izkopavanja malo podaljšali ali pa že prej povečali ekipo, a trenutno smo glede tega še v postopku dogovorov z mojimi vodji," je za Siol.net povedala vodja izkopavanj Lavrič.

Kot je dodala, se historičnega dela Drame ne bo poglabljalo, rušila pa se bo Mala Drama in pri tem delu bodo imeli arheologi le nadzor pri gradnji in ne bo šlo za izkopavanja. Glavnina izkopavanj in zanimivosti vseeno leži v okolici Drame.

Dela na območju Drame potekajo ročno, saj so ostaline zelo občutljive, je povedala vodja izkopavanj Maja Lavrič. Foto: Ana Kovač

Kot je povedala Lavričeva, delo poteka ročno, saj so ostaline zelo občutljive in bi bilo na tem območju delo s stroji nekorektno.

Vodja Centra za preventivno arheologijo Barbara Nadbath je poudarila, da jih je presenetila ohranjenost arheoloških ostalin. Glede na raziskave, ki so jih izvedli v okolici, so namreč prvo arheološko plast pričakovali na globini 1,5 metra. Od 80 centimetrov do treh metrov globine so tako intaktne rimske plasti.

Več fotografij arheoloških izkopavanj si lahko pogledate v spodnji galeriji (foto: Ana Kovač):

Emonci za ogrevanje notranjih prostorov uporabljali talno gretje oz. hipokavst

Odkrite ostaline so odkrivali od najmlajših do najstarejših in te dokazujejo, da so konec 4. stoletja za ogrevanje notranjih prostorov uporabljali talno gretje, t. i. hipokavst. Tla ogrevanega bivanjskega prostora so bila sestavljena iz kamnitih plošč, ki so stale na stebričkih. Peč (prefurnij) pa je bila pod ogrevanim prostorom. Vroči zrak iz peči je tako lahko zapolnil prostor hipokavsta in ogrel tla. Omenjeni prostor je bil v četrtem stoletju predelan v steklarsko delavnico, v njej so bile tudi peči, ki so delovale daljše obdobje.

Arheologi so bili poleg steklarskega odpada in talilnih posodic presenečeni nad presenetljivo veliko količino novčnih najdb v neposredni okolici peči. Od 3. do 1. stoletja po Kr. so insulo XVIII večkrat prenovili in opremili z glinenim tlakom in preprostim stenskim ometom, njeni zidovi pa so ostali dobro ohranjeni.

Foto: Ana Kovač

V izkopnem polju ob Igriški ulici arheologi raziskujejo cesto kardo A

Skupaj s temeljem je zunanji zid insule segal dva metra v višino, cesta, ki so jo arheologi dokumentirali, pa se je raztezala med insulama XVIII in insulo XXXVII. Arheologe je dobro ohranjen zid presenetil.

Emonske ceste so bile utrjene s prodniki, rudimentarne ter večkrat popravljene, vzdolž cestišča pa sta bila kanala za odvodnjavanje in pločnika iz zbite gline in peska. V času cesarja Klavdija, ki je v Emoni vladal med letoma 41 in 54 po Kr., pa je mesto doživelo tudi urbanistično prenovo. Pod cestami, te so potekale od zahoda proti vzhodu, so bili zgrajeni odtočni kanali (kloake), ki so vodo odvajale v Ljubljanico. Še preden pa so zgradili te, so bili v uporabi le preprosti odtočni kanali in septične jame.

Foto: Ana Kovač

Arheologi v izkopnem polju ob Igriški ulici raziskujejo cesto kardo A, ta pa je bila pravokotna na cesto dekuman J. Izkopno polje ob Igriški ulici ter Erjavčevi in Slovenski cesti pa je razkrilo tudi ostanke novoveških objektov. Njihovi zgornji deli so prisotni že na 30 centimetrih globine.

Emonska arhitektura zelo dobro ohranjena že na 80 centimetrih globine

Ob Slovenski cesti je tlakovanje obsegalo večji del raziskovalne površine, objekti pa so le delno posegali v spodnje plasti. Pod novoveškim nasutjem in plitko plastjo poznoantične črnice so bile na 0,8 metra globine dobro ohranjene rimske ostaline. V četrtem stoletju so s prenovo omenjenega območja poškodovali spodnje estrihe, med njimi tudi preprost talni mozaik (tega oblikovno sestavljajo črna polja s črnimi in belimi trakovi ter z motivom črno-belih trikotnikov).

Poleg mozaika in hipokavsta arheologi odkrili tudi predmete za vsakdanjo rabo

V času konstantinske dinastije (od leta 306 do 364 po Kr.) ter v drugi polovici 4. stoletja sta bila obnovljena emonsko obzidje in forum, zgrajeni pa so bili tudi termalni in zabaviščni kompleksi in prenovljeni stanovanjski objekti (insule). Arheologi so poleg mozaika našli tudi drobne najdbe in predmete za vsakdanjo rabo, kot so oljenke-svetilke, deli pasne spone, različni novci (večinoma bakreni), steklene posodice, odlomki lončenine, deli zaponk (fibule) in igralni žetoni.

Med izkopavanji v okolici Drame so našli veliko predmetov za vsakdanjo rabo, na primer oljenke. Foto: Ana Kovač

Takšno krašenje tal (z mozaiki) je sicer značilno za zgodnejša rimska obdobja, a so se v 4. stoletju v Emoni zgodile večje gradbene prenove.

Sekretar na ministrstvu za kulturo Čelik Vidmar: Prihodnje leto se bo lahko odprlo pravo gradbišče in prenova Drame se bo nadaljevala

"Arheološka dela potekajo po načrtu in skladno s tem lahko načrtujemo tudi preostale faze prenove gledališča, da se bo lahko prihodnje leto tudi odprlo pravo gradbišče in se bo prenova Drame nadaljevala," je povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar. Foto: Ana Kovač

"Veseli smo vseh najdb na območju Drame, kar potrjuje tudi pravilno odločitev, da se celotno območje okoli Drame temeljito razišče, veseli pa smo tudi, da arheološka dela potekajo po načrtu in lahko skladno s tem načrtujemo tudi preostale faze prenove gledališča, da se bo lahko prihodnje leto tudi odprlo pravo gradbišče in se bo prenova Drame nadaljevala. Drama se bo z zaključkom letošnje sezone preselila na Litostrojsko ulico," je povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar.

Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel je povedala, da jih navdušuje odkritje, na kako zanimivem delu rimske Emone stoji Drama, ter izrazila prepričanje, da bodo odkritja pomembno prispevala k vedenju o antični Emoni. Foto: Ana Kovač

Direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin pa je povedal, da so doslej v obdelavo sprejeli že več kot 1.400 predmetov, od gradbenega materiala do osebnih predmetov in posodja. Spomnil je, da je v zadnjih 15 letih v Ljubljani potekalo več arheoloških izkopavanj, s katerimi so pridobili veliko izkušenj, ter dodal, da bodo izkopavanja poleg novega vedenja prinesla tudi nove predmete v zbirko Mestnega muzeja Ljubljana.

