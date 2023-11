Neverjetno odkritje: po 60 letih našli dolgo izgubljenega sesalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Indoneziji so v Ciklopskem gorovju znanstveniki po 60 letih ponovno odkrili dolgo izgubljeno vrsto sesalca, ki ima, kot so opisali, bodice ježa, smrček mravljinčarja in stopala krta.