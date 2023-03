Odkril srednjeveški zlati nakit, o zakladu pa molčal kar dve leti #foto

V četrtek so v Narodnem muzeju starin na Nizozemskem razkrili tisoč let star srednjeveški zaklad, ki ga je leta 2021 odkril nizozemski zgodovinar, 27-letni Lorenzo Ruijter. Gre za nakit iz zlata, ki ga je odkril z detektorjem kovin.

Unikatni zaklad sestavljajo štirje zlati uhani, dva trakova iz zlatih lističev in 39 srebrnikov, so razkrili v Narodnem muzeju starin na Nizozemskem (Rijksmuseum van Oudheden).

Ruijter je za Reuters povedal, da zaklade išče že od svojega 10. leta starosti, to dragocenost pa je z detektorjem kovin odkril v Hoogwoudu, majhnem mestu na severu države.

Foto: Reuters

"Zelo posebno je bilo odkriti nekaj tako dragocenega, tega pravzaprav ne morem opisati. Nikoli nisem pričakoval, da bom odkril kaj takega," je dejal mladi lovec na zaklade in priznal, da je bilo odkritje težko skrivati dve leti.

Foto: Reuters

Strokovnjaki muzeja so namreč potrebovali čas, da so predmete očistili, jih podrobno raziskali in datirali. Ugotovili so, da najmlajši kovanec izvira iz časa okoli leta 1250, zaradi česar domnevajo, da so zaklad takrat tudi zakopali.

Nakit je bil takrat star že dvesto let, so še sporočili iz muzeja in dodali: "Verjetno je bila to draga in cenjena lastnina. Srednjeveški zlati nakit je na Nizozemskem izjemno redek."

Foto: Reuters