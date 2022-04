S testeninami krepimo besedni zaklad

Oglasno sporočilo

Slovenci potrebujemo bralno spodbudo, saj je delež Slovencev, ki so bralno nepismeni, skrb vzbujajoče velik. Branje knjig in branje nasploh je v mladih letih pomembno za razvoj empatije, boljši besedni zaklad in širjenje miselnih obzorij. Že veste, kako svoje otroke privabiti k branju?

Zakaj je branje pomembno?

Beremo vsak dan. Beremo knjige, članke, objave na družbenih omrežjih in avtobusnih ekranih, beremo celo prometne znake. Beremo, da si širimo obzorja, pridobivamo nova znanja, včasih pa beremo iz čistega užitka in tako sprostimo misli po napornem dnevu. Zadnje mednarodne raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki jim starši berejo in jih k branju spodbujajo, večji besedni zaklad in boljšo bralno pismenost.

SPARBECEDA širi besedni zaklad

V želji prispevati k izboljšanju besednega zaklada pri nas so v podjetju Spar Slovenija kupcem ponudili posebne testenine SPARBECEDA v obliki črk. V vsaki embalaži je vseh 25 črk slovenske abecede, s katerimi se lahko podajo na lov na besedni zaklad. Igra se začne, ko iz škatle stresete 16 naključnih testeninskih črk in jih položite v mrežo s kvadratki na zadnji strani embalaže. S svinčnikom si nato, skupaj z otroki, na list papirja zapisujte vse najdene besede, štejejo pa samo tiste, ki vsebujejo najmanj tri črke. Ko voda začne vreti, se zabavna igra konča, saj morajo črke postati okusno kosilo.

Spar z dobrodelno noto za otroke

Poleg tega, da se bodo otroci in njihovi starši igrali in spoznavali nove besede med pripravo obroka, bo Spar Slovenija v tej akciji tudi dobrodelen.

Z donacijo v skupni vrednosti deset tisoč evrov bodo razveselili tri izbrane ustanove, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami. Te so Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS, Zavod Mavrični bojevnik in Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. bodo razveselili tri izbrane ustanove, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami. Te so Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Zavodin– društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

Višino donacije za posamezno ustanovo bodo določili uporabniki aplikacije Spar PLUS, kjer prav tako poteka lov na besedni zaklad. V igri, pri kateri sodelujoči iz naključno izbranih črk sestavljajo besede, za vsako pravilno dobijo glas. Tega nato podarijo izbrani ustanovi. Hkrati imajo s tem priložnost, da se uvrstijo v žreb za deset novih Samsungovih tablic.

Spar Slovenija želi z donacijo nagraditi prizadevanja tistih ustanov in njihovih zaposlenih, ki s svojim znanjem in pripravljenostjo skrbijo, da imajo mladi z učnimi težavami ustrezno pomoč in podporo, obenem pa z akcijo na igriv način krepiti besedni zaklad otrok ter njihovih staršev.

Najboljši pravljičar in sparbecedar je Pižama

V Sparu so k projektu spet povabili Boštjana Gorenca - Pižamo, ki zase pravi, da je mož s črkami, kar dokazujejo številna dela, ki so nastala izpod njegovega peresa in zaradi katerih ga lahko brez kakršnegakoli dvoma označimo za enega najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih pisateljev.

Spar in Pižama vas tokrat v več zabavnih in poučnih videoposnetkih vabita, da na Facebooku, Instagramu in TikToku skupaj obujate stare besede, na katere smo Slovenci že skoraj pozabili, iščete pa tudi najboljše rime in knjižne junake iz starih slovenskih del. Uganke imajo tudi nagradne igre, tako da ima vsak sledilec priložnost osvojiti več praktičnih nagrad za krepitev besednega zaklada za vso družino. Zaupate v svoje besedne sposobnosti? Potem sodelujte v Sparovih besednih igrah, zadenite nagrado in otrokom skupaj s Sparom polepšajte dan.





