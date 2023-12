Najboljši zimski recept za testenine.

Sestavine:

500 g testenin po izbiri

300 g radiča, najbolje treviškega

200 g gorgonzole

30 g orehov

2 šalotki

1 žlica olivnega olja

1 žlica medu

50 ml belega vina

50 ml jabolčnega soka

100 ml sladke smetane

sol in poper

ščepec muškatnega oreška

Postopek:

Šalotki nasekljajte na drobno, orehe pa grobo. Radič narežite na trakove. Zavrite velik lonec slane vode in testenine skuhajte po navodilih – naj bodo al dente oziroma na zob. Šalotko prepražite na olivnem olju, dokler ne postekleni, nato dodajte orehe in med ter pražite okoli tri minute. Dodajte še radič in pražite dve minuti, nato pa prilijte vino in jabolčni sok, dobro premešajte in čez nadrobite gorgonzolo. Ko se ta raztopi, prilijte še smetano, posolite in poprajte ter začinite z muškatnim oreškom. V omako stresite kuhane testenine, dobro premešajte in postrezite.