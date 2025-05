Odstopila naj bi ravnateljica ljubljanske Drame Vesna Jurca Tadel

Vesna Jurca Tadel je dramaturginja, kritičarka, esejistka in prevajalka. Vrsto let je delala kot dramaturginja v skoraj vseh slovenskih poklicnih gledališčih. Leta 1994 je odšla v Cankarjevo založbo, od leta 1995 pa je bila zaposlena na ministrstvu za kulturo. Leta 2007 je bila predsednica žirije Borštnikovega srečanja, več let je bila tudi članica žirije za kresnika.

Imenovana do 30. aprila 2027

Za ravnateljico SNG Drama Ljubljana je bila imenovana za obdobje od 1. maja 2022 do 30. aprila 2027. Ob nastopu mandata je zapisala: "Vodenje osrednje slovenske gledališke hiše prevzemam v času, ki je sicer še vedno poln negotovosti, a vendar vzbuja upanje na boljšo prihodnost. Zato smo se odločili, da se bomo prihajajoče sezone lotili s kančkom optimizma. Čeprav zoprni virus verjetno še ni dokončno zapustil svetovnega prizorišča, bomo vrata Drame končno spet odprli na stežaj."

Ljubljanska Drama v nadomestnih prostorih

Ljubljanska Drama z letošnjo sezono deluje v nadomestnih prostorih L56 na Litostrojski cesti, ki so jih za potrebe Drame preuredili po načrtih biroja Vidic Grohar arhitekti. Prenova stare in dotrajane Drame v središču mesta naj bi se začela lani poleti, vendar investitorju ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja zaradi blokade etažnih lastnikov sosednje Nemške hiše.