V Vrtcu Moravske Toplice je po zamenjavi dolgoletne ravnateljice Simone Kaučič z Biserko Ocvirk junija lani nastal spor. Župan Alojz Glavač meni, da gre za politično motiviran boj, starši opozarjajo na težave v komunikaciji z novim vodstvom in domnevni mobing nad zaposlenimi.

Vrtec Moravske Toplice se sooča z razmerami, kjer županu očitajo politično vmešavanje v vodenje vrtca do očitkov ravnateljici o mobingu. Težave so se začele ob lanskem imenovanju nove ravnateljice, ki je po županovih besedah naletelo na odpor določenih posameznikov, povezanih s preteklim vodstvom.

Nova ravnateljica je bila imenovana skladno s postopki, je zatrdil Glavač. Prejela je soglasje občinskega sveta in pristojnega ministrstva. Kljub temu naj bi se njen prihod v vrtec spremenil v spor, ki je po županovem mnenju politično motiviran.

Domnevni pritiski

Starši medtem pravijo, da jih ravnateljica ne upošteva, nekatere vzgojiteljice pa, da nad njimi izvaja pritiske. Zato nekateri starši in nekateri zaposleni izražajo zaskrbljenost. Po navedbah ene izmed članic sveta staršev naj bi zdajšnja ravnateljica izvajala pritiske na zaposlene, zaradi česar sta dve dolgoletni delavki že podali odpoved. Številne pa naj bi o tem še razmišljale, so povedali starši. Ti trdijo tudi, da jih vodstvo vrtca sploh ne upošteva in da je prejšnja predsednica sveta staršev odstopila prav zato.

Predsednica sveta zavoda je odstopila že lani, tako je vrtec trenutno brez predsednika sveta zavoda. Do 4. marca so še aktualni člani sveta zavoda, nato naj bi bile razpisane volitve za nov svet zavoda, je še navedel vir, ki ne želi biti imenovan.

Glavač odstop predsednice sveta zavoda razlaga s tem, da je "navijala za bivšo ravnateljico" in ni hotela podpisati pogodbe z novo. "Takrat sem jo poklical in prosil, da naredi, kar od nje zahteva zakon," je pojasnil Glavač. Kot je dodal, verjetno ta njegov klic zdaj interpretirajo kot "vmešavanje občine v delo vrtca".

Ne prejšnja predsednica sveta staršev ne prejšnja ravnateljica vrtca za STA nista želeli dati izjav.

Prav tako se na vprašanja in klice ne odziva aktualna ravnateljica. V Vrtcu Moravske Toplice so povedali le, da nima časa odgovoriti na vprašanja STA, ker "je bilo tega v zadnjem času preveč".