Da je 39-letni hišnik res vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so za POP TV potrdili tudi na policiji in dodali, da bodo zoper hujšega kršitelja na pristojno okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog. Iz Osnovne šole Dornberk pa so sporočili, da v času policijskega nadzora v kombiju ni bilo otrok, in dodali, da so s hišnikom že prekinili pogodbo o zaposlitvi.

"Pri prevozu je hišnik pod vplivom prepovedanih substanc ogrožal naše otroke in promet. Prav tako ni spoštoval cestnih predpisov, bežal je pred policisti, poškodoval vozilo," so za POP TV povedali starši šolarjev. Prav starši so bili tisti, ki so odkrili tudi, da so moškemu leta 2012 že sodili zaradi sodelovanja pri ropu dveh bank.

Ravnateljica sprva ni posumila

Ravnateljica šole Dragica Vidmar je povedala, da ji je moški ob vstopu v službo predložil potrdilo o nekaznovanosti, in dodala, da z njegovimi preteklimi prekrški ni bila seznanjena. Povedala je, da je bila v petek obveščena le o tem, da je policija zaplenila njihov kombi. Več podatkov je dobila šele v ponedeljek, ko je zaprosila za pojasnilo.

Ravnateljica je še dodala, da je bil hišnik v šoli zaposlen pogodbeno za tri mesece, kombi pa da je prvič vozil prav v petek, saj je imel pred tem v zdravniškem spričevalu omejitev, da otrok ne sme voziti. Po novem zdravniškem spričevalu, ki ga je dobil naknadno, pa te omejitve ni bilo več, poroča POP TV.

Policistov ni upošteval

Na Policijski upravi Nova Gorica so sicer že v petek obveščali, da so popoldne iz prometa izločili kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki je na območju Dornberka vozil v času ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Dodatno so pojasnili, da 39-letnik znakov policistov, ki so ga poskušali ustaviti, ni upošteval, a so ga policisti kmalu zatem izsledili in ustavili.

Voznik je ob tem odločno odklonil preizkus alkoholiziranosti, odklonil je tudi test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, prav tako pa je odklonil tudi odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, dodajajo na POP TV.