Enaindvajsetletnik bežal pred policisti in trčil v prikolico tovornjaka: trije sopotniki poškodovani, ena od njih huje

Ljubljanski policisti so v torek ponoči obravnavali voznika, ki je vozil ukradeno vozilo, ob nadzoru prometa na Viču pa se na znake policije ni odzval in ni želel ustaviti. Z avtomobilom in tremi sopotniki je bežal do počivališča Lom, kjer se je zaletel v prikolico tovornjaka. Vsi trije sopotniki so bili pri tem poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so nekaj pred polnočjo na Viču postali pozorni na volkswagen passat. Želeli so ga ustaviti, a se voznik na znake modre luči in sirene ni odzival, ampak je s pospešeno hitrostjo zapeljal na ljubljansko obvoznico in naprej po avtocesti proti Primorski. Pred policisti je bežal vse do Loma, kjer je zapeljal na počivališče, tam pa zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prikolico tovornjaka.

Vsi trije sopotniki v avtomobili so bili v trčenju poškodovani, ena izmed sopotnic huje, a njeno življenje ni ogroženo. Enaindvajsetletnik ni bil poškodovan. Policisti so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da je bilo vozilo istega dne ukradeno na območju Šiške.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, zoper voznika pa vodijo postopek o prekršku, so še sporočili.