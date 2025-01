Požigalec je pomotoma zažgal lastne hlače, nato pa zbežal z golo zadnjico #video

Moška, oblečena v temna športna oblačila, sta imela pri sebi vnetljivo tekočino, ki sta jo polila po vhodu v restavracijo.

Eden od njiju je poskušal prižgati tekočino, pri tem pa so se vnele tudi njegove hlače. Na posnetkih je videti, kako hitro steče stran skupaj z gorečimi hlačami, ki si jih je nato hitro slekel.

Skupaj z sostorilcem je nato zbežal s prizorišča z golo zadnjico.

🇦🇺 In Melbourne, Australia, an attacker attempting to set fire to a restaurant accidentally set themselves on fire. pic.twitter.com/gL7N790pea