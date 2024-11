Oba sta bežala pred policisti: prvi vlomil v bencinski servis, drugi ropal v trgovini

Ponoči so ljubljanske policiste obvestili, da se je v enem od bencinskih servisov na Tržaški cesti v Ljubljani sprožil vlomni alarm. Takoj so na teren poslali več patrulj in tam zasačili 22-letnega osumljenca. Že popoldan pa so prijeli 32-letnika, ki je osumljen roparske tatvine.

Vlom in velika tatvina

Ko so policiste obvestili o sproženem alarmu na bencinskem servisu, so takoj odšli na teren in ob prihodu na območju bencinskega servisa zalotili in prijeli 22-letnega osumljenca, ki je pred tem vlomil v trgovino in ukradel denar in tobačne izdelke ter skušal pobegniti s kraja.

Pri njem so našli in mu zasegli, kar je ukradel, ter predmete vrnili oškodovani družbi, je sporočil Tomaž Tomaževic iz policijske uprave Ljubljana. Osumljencu so odvzeli prostost, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Roparska tatvina

V sredo popoldan se je zgodila tudi roparska tatvina v eni izmed trgovin v Kočevju.

Osumljenec je v trgovini v vrečko pospravil več artiklov, nato pa odšel mimo blagajne in trgovino zapustil, ne da bi plačal izdelke. Pri tem ga je opazila zaposlena, ki ga je pozvala, naj vrne predmete. Ker tega ni storil, mu je poskušala preprečiti pobeg, a jo je osumljenec odrinil in peš pobegnil s kraja.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, je sporočil Tomaževic. Na kraju so bili policisti, ki so na podlagi opisa in vseh zbranih obvestil v nadaljevanju 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost.

Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali za premoženjska kazniva dejanja.