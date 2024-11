35-letnik po hujšem napadu v Kranju v priporu, dan prej je tudi kradel

Kranjske policiste so 15. novembra okoli 10. ure obvestili o verbalnem sporu med dvema moškima na javnem kraju na območju Kranja. Z intenzivnim zbiranjem obvestil in pregledom okolice so v zelo kratkem času izsledili in prijeli utemeljeno osumljenega 35-letnega moškega, ki je med sporom na dvorišču z drugim moškim odšel domov po kovinski predmet in ga z njim hudo telesno poškodoval.

Po tem dejanju je osumljeni odšel še do avtomobila tega moškega in ga s kovinskim predmetom poškodoval po sprednjem delu in s tem dejanjem povzročil za okoli pet tisoč evrov škode.

Na kraju je poškodovanemu moškemu prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Osumljeni dan prej ukradel vzmetnico

Med zbiranjem obvestil so policisti v nadaljevanju tudi ugotovili, da je 14. novembra okoli 15. ure v eni izmed trgovin s pohištvom na območju Kranja utemeljeno osumljen roparske tatvine posteljne vzmetnice, ki jo je odnesel mimo blagajne, ne da bi jo plačal. "Prodajalec je šel za njim, ga na to opozoril, osumljeni pa mu je zagrozil z napadom na življenje in telo, nakar se je prodajalec umaknil in poklical policijo," je v sporočilu zapisal Roland Brajič s Policijske uprave Kranj.

Tega dne osumljenega niso izsledili, podali pa so njegov podroben opis. S tem dejanjem je podjetje oškodoval za okoli 500 evrov.

Policisti so pridobili odredbo za hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli kovinski predmet, s katerim je osumljeni storil dve kaznivi dejanji, in tudi ukradeno posteljno vzmetnico ter druge predmete, ki so pomembni za nadaljnji predkazenski postopek. Vzmetnico so vrnili lastniku.

35-letnik je v priporu

Policisti so utemeljeno osumljenemu 35-letnemu moškemu odvzeli prostost in ga pridržali ter ga s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Kranju, ki je na predlog okrožne državne tožilke okrožnega državnega tožilstva v Kranju zanj odredila pripor.

35-letnik je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po prvem odstavku 123. člena, poškodovanja tuje stvari po prvem odstavku 220. člena in roparske tatvine po prvem odstavku 207. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).

V preteklosti so ga že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih storil omenjeni, ali morebitnih dodatnih oškodovancih. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.