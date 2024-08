Tako so videti prostori, kjer bo začasno delovala ljubljanska Drama #foto #video

Ministrica Vrečko je spomnila, da je matična hiša SNG Drama Ljubljana neuporabna tako za zaposlene kot za obiskovalce, stavba je tudi statično nestabilna. Zato so se v začetku mandata odločili, da bodo prenovo Drame premaknili z mrtve točke in zagnali največji infrastrukturni projekt na področju kulture v samostojni Sloveniji.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Na nadomestni lokaciji trenutno prenavljajo prostore

Na nadomestni lokaciji v L56, kjer bo Drama v celoti domovala v času prenove, trenutno prenavljajo prostore, gradijo Veliki oder, Malo Dramo in druge prostore. Z Mestno občino Ljubljana so se tudi dogovorili, da bo avtobus vozil pogosteje, poleg tega bodo imeli obiskovalci možnost parkiranja, lokacija pa je tudi relativno blizu centra, je še povedala ministrica.

Ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel je poudarila, da so nadomestni prostori v L56 več kot primerni za delovanje gledališča v času prenove matične hiše. Spomnila je, da so dokončno odločitev glede nadomestne lokacije sprejeli pred letom dni, in dodala, da bodo prostori na Litostrojski cesti potešili vse njihove potrebe, saj bodo lahko na eno mesto preselili celoten kolektiv. V L56 bosta po njenih besedah dva zelo dobra in kakovostno opremljena vadbena odra ter Veliki oder in Mala Drama, oba s kompletnim zaledjem. Odra bosta imela ustrezno tehnično opremo, tako da bodo lahko ponavljali predstave iz prejšnjih sezon in snovali program za naprej.

Foto: STA

Poudarila je, da bo Drama na nadomestni lokaciji delovala v boljših pogojih, kot so bili v matični hiši, še zlasti kar zadeva klimatizacijo. Zadnja leta so morali namreč ob vročinskih valovih konec junija odpovedati nekaj predstav, saj v dvorani niso mogli zagotoviti ustreznega hlajenja. V veliki dvorani na nadomestni lokaciji bo 361 sedežev, dvorana v matični hiši jih ima skupaj z ložami in balkonom 420. Mala Drama pa bo imela enako kapaciteto, kot jo je imela v matični hiši, poleg tega bo nekoliko višji strop omogočal še drugačne scenografske rešitve.

Že spomladi so v matični hiši začeli vaje za tri predstave, ki jih bodo jeseni nadaljevali na nadomestni lokaciji. Vaje začnejo 26. avgusta, prva premiera v Mali Drami bo 4. oktobra, prvo premiero na Velikem odru načrtujejo za 12. oktober. Junija je vpis abonmajev potekal še v matični hiši, jesenski vpis pa bo mogoč na dveh lokacijah, v Šiški ter na blagajni SNG Opera in balet Ljubljana.

Projekt prenove drame je vreden 56 milijonov evrov

Na novinarsko vprašanje, kakšen je finančni okvir prenove Drame, je ministrica Vrečko povedala, da je projekt prenove Drame celovit in kompleksen ter da je vreden 56 milijonov evrov, kar ob prenovi vključuje tudi nadomestne prostore in gradnjo depojev. Prostore na Litostrojski ceste po navodilih najemnika prenavlja najemodajalec, je pojasnila ministrica in poudarila, da takšnih prostorov v Sloveniji in v Ljubljani ni.

Najemnina bo trajala naslednja tri leta oziroma do selitve Drame nazaj v matično hišo, cena najema je 71 tisoč na mesec, kar je, tako ministrica, povprečna cena najema poslovnih prostorov v Ljubljani. Najemnino plačujejo od tedaj, ko je začela Drama te prostore uporabljati. Primopredaja je bila, kot je pojasnila ravnateljica Drame, 12. junija.

Foto: STA

Na vprašanje, kdaj glede na zaplete pri dogovarjanju z lastniki Nemške hiše za začasno uporabo parcel med Nemško hišo in Dramo pričakujejo gradbeno dovoljenje in ali se bo prenova zaradi tega zavlekla, je ministrica pojasnila, da prenova Drame že poteka. Arheološka izkopavanja so v veliki meri že končali, kar zadeva začasne omejitve lastninske pravice na parcelah, ki so v solastništvu etažnih lastnikov, trenutno poteka postopek na upravni enoti. Nekateri so se sicer že odločili, da bodo podpisali pogodbo o začasni omejitvi njihove solastnine, glede postopka na upravni enoti pa pričakujejo, da bo končan v naslednjih mescih. Prav tako gradbeno dovoljenje.