Ekvadorski predsednik: Smo v vojni z mamilarskimi karteli

Noboa je povedal, da je njegova tarča 22 kriminalnih skupin, med katerimi so najmočnejše Los Choneros, Los Lobos in Tiguerones. Foto: Reuters

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je v sredo dejal, da je država v vojni z mamilarskimi karteli, ki so v zadnjih dneh sprožili val napadov in ugrabitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po skoraj zapuščenih ulicah ekvadorske prestolnice Quito je v sredo po odmevnih napadih gangsterjev patruljiralo več sto vojakov.

Najnovejša kriza je izbruhnila, ko so oblasti v ponedeljek sporočile, da je iz zapora pobegnil eden najmočnejših šefov mamilarske mafije v državi Jose Adolfo Macias, znan pod vzdevkom Fito.

V torek je iz zapora pobegnil še vodja mamilarskega kartela Los Lobos Fabricio Colon Pico, ki so ga prejšnji teden aretirali zaradi domnevne vpletenosti v zaroto za umor ekvadorskega pravosodnega ministra.

Izbruhnili oboroženi napadi

Noboa je uvedel izredne razmere in policijsko uro, tolpe pa so odgovorile z vojno napovedjo in zagrozile, da bodo pobijale tako policiste kot civiliste. V zaporih so izbruhnili izgredi, oboroženi napadi pa so zahtevali najmanj deset življenj.

V pristaniškem mestu Guayaquil so oboroženi napadalci v torek vdrli na sedež televizijske postaje v državni lasti in nekaj časa med prenosom v živo terorizirali novinarje in druge zaposlene. Po napadu na televizijsko postajo je Noboa, ki je na položaju manj kot dva meseca, izdal ukaz, naj kriminalne združbe nevtralizirajo.

"Smo v vojni in ne moremo popuščati terorističnim skupinam," je v sredo povedal za radio Canela. Obljubil je, da se bo neusmiljeno spopadel z več kot 20 tisoč člani terorističnih organizacij.

Izredne razmere v državi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zelo zaskrbljen zaradi poslabšanja razmer v državi, je v sredo povedal tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

Zaskrbljenost so izrazile tudi ZDA. Kitajsko veleposlaništvo in konzulati v Ekvadorju so v sredo sporočili, da prekinjajo storitve za javnost, Francija in Rusija pa sta svojim državljanom odsvetovali potovanje v Ekvador.

Peru je na meji z Ekvadorjem razglasil izredne razmere in na mejo poslal dodatnih 500 policistov in vojakov. Kolumbijska vojska je prav tako napovedala okrepitev varnosti na meji med državama.

Ekvador meji na dve največji svetovni proizvajalki kokaina, Kolumbijo in Peru. Število umorov v državi se je od leta 2018 do leta 2022 povečalo za štirikrat, lani pa je bilo zaseženih rekordnih 220 ton mamil. Noboa je povedal, da je njegova tarča 22 kriminalnih skupin, med katerimi so najmočnejše Los Choneros, Los Lobos in Tiguerones, še poroča STA.