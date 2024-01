Takole je pred spopadom s tolpo vodja enote nagovoril pripadnike policijskih enot:

🇪🇨 Commander gives a speech to his comrades before going to clash with the cartel in Ecuador pic.twitter.com/0MprPB1acN — The Saviour (@stairwayto3dom) January 10, 2024

"Gospodje, naše ljudstvo trpi. Ne moremo dopustiti, da naše ljudstvo uničijo ljudje, ki ne marajo naše domovine. Branili bomo našo deželo, ki nam je dala življenje," je med drugim povedal.

Na omrežju X so se pojavili grozljivi posnetki obračunavanja članov tolp s policisti.

Ekvadorska policija je v luči poostrenih varnostnih razmer v času izrednega stanja izvedla operacije proti kriminalnim združbam in aretirala 70 ljudi ter zasegla večjo količino orožja, eksplozivnih naprav in vozil, so danes sporočile oblasti v Quitu. Osvobodili so tudi tri policiste, ki so jih ugrabile tolpe in pridržali 17 pobeglih zapornikov. Foto: Guliverimage

Val napadov po razglasitvi izrednih razmer

V torek so močno oboroženi gangsterji med oddajo v živo vdrli v studio velike televizijske postaje v Ekvadorju, medtem ko so kriminalne združbe sprožile vrsto na videz usklajenih napadov po tej južnoameriški državi. Zamaskirani kriminalci so s pištolami, mitraljezi in razstrelivom okoli 14. ure po lokalnem času vdrli na sedež mreže TC Televisión v največjem ekvadorskem mestu Guayaquil in novinarje vzeli za talce.

Pozneje je policija sporočila, da so iz studia evakuirali zaposlene, aretirali vse napadalce in da so vse osebe žive. Aretirali so 13 ljudi, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Vodja nacionalne policije César Zapata je dejal: "Storilci bodo zaradi terorističnih dejanj privedeni pred sodišče."

Noboa: Razglašam notranji oboroženi spopad

Ekvadorski predsednik Noboa je podpisal izredni odlok o razglasitvi notranjega oboroženega spopada in več skupin organiziranega kriminala imenoval za "teroristične organizacije" in "nedržavne akterje".

Od ponedeljka, ko so se v Ekvadorju začele 60-dnevne izredne razmere, je bilo ubitih najmanj deset ljudi. Izredne razmere je Noboa razglasil, potem ko je zloglasni gangster Adolf Macías Villamar ali Fito izginil iz svoje zaporniške celice. Ni še jasno, ali je bil incident v televizijskem studiu v Guayaquilu povezan s tem pobegom.

Ekvador, ki je bil dolgo časa mirno zatočišče med največjima izvoznikoma kokaina Kolumbijo in Perujem, je v zadnjih letih doživel eksplozijo nasilja, saj se sovražne tolpe, povezane z mehiškimi in kolumbijskimi karteli, borijo za nadzor. Foto: Guliverimage

Vlada meni, da je bilo nasilje odziv na Noboov načrt za izgradnjo novega strogo varovanega zapora in premestitev zaprtih voditeljev tolp.

"Današnji dogodki kažejo, da imajo ukrepi in odločitve, ki jih je sprejela nacionalna vlada, resen vpliv na kriminalne strukture, v odgovor pa so ustvarili val nasilja za ustrahovanje prebivalstva," je dejal admiral Jaime Vela, vodja združenega poveljstva oboroženih sil. Vse skupine, omenjene v odloku Noboa, so zdaj vojaške tarče, je dodal Vela.

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa se je na državljane obrnil s posebnim sporočilom:



"Vojaškim in policijskim poveljnikom sem dal jasna in natančna navodila, naj posredujejo pri nadzoru zaporov. Pravkar sem podpisal odlok o izrednem stanju, tako da imajo oborožene sile polno politično in pravno podporo pri svojih dejanjih. Pozivam državljane, naj izkažejo svojo podporo, ker to je boj vseh. Doživljamo znak, da se morajo stvari v državi spremeniti in da naši zakoni ne zadoščajo za življenje v miru. Ni prostora za oportunistične politike, ki iščejo prednost sredi varnostne krize v zaporih, ne bomo se pogajali s teroristi, niti ne bomo počivali, dokler ne vrnemo miru vsem Ekvadorcem."

Sosednje države dvigajo varnostne ukrepe

Zaradi naraščajočega vala nasilja v Ekvadorju so oblasti v sosednjem Peruju na obmejna območja že razporedile varnostne sile, da bi preprečile čezmejno širjenje nestabilnosti. V Washingtonu pa so obsodili "drzne napade" v Ekvadorju in sporočili, da tesno sodelujejo s predsednikom Noboo in njegovo vlado.

Narašča število brutalnih umorov

Število umorov se je od leta 2018 do leta 2022 povečalo za štirikrat, lansko leto pa je bilo z več kot 7.800 umori v državi s približno 17 milijoni prebivalcev doslej najbolj nasilno. Od februarja 2021 je medtem v spopadih med zaporniki umrlo več kot 460 ljudi, mnogi so bili obglavljeni ali živi zažgani, poroča AFP.