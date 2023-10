Drugi krog volitev: prva predsednica ali najmlajši predsednik?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

V drugem krogu predsedniških volitev v Ekvadorju se danes za položaj potegujeta dva povsem različna kandidata: 45-letna socialistična odvetnica Luisa Gonzalez, varovanka nekdanjega predsednika Rafaela Corree, in 35-letni podjetnik Daniel Noboa, sin enega najbogatejših ljudi v državi. Ekvador bo tako dobil prvo predsednico ali najmlajšega predsednika.

Oba kandidata sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP precejšnja politična neznanka, imata pa vplivne podpornike.

V prvem krogu volitev 20. avgusta je Gonzalezova, kandidatka socialistične stranke Državljansko revolucionarno gibanje, med osmimi kandidati zmagala s 34 odstotki glasov. Daniel Noboa, sin "kralja banan" in milijarderja Alvara Noboe, pa je po atentatu na enega od favoritov tik pred volitvami s 23 odstotki glasov presenetljivo dosegel drugo mesto. Ankete pred drugim krogom napovedujejo tesno tekmo.

Zmagovalec bo na položaju samo 16 mesecev – do maja 2025 –, saj bo dokončal mandat trenutnega predsednika Guillerma Lassa, ki je maja letos sredi novega poskusa njegove odstavitve opozicije zaradi suma poneverb razpustil parlament in pozval k razpisu novih volitev.

Luisa Gonzalez je že napovedala, da bo v primeru zmage njen svetovalec nekdanji predsednik Correa, ki je bil v odsotnosti obsojen na osem let zapora zaradi korupcije in je od leta 2017 v izgnanstvu v Belgiji. Zagotavlja pa, da bo vladala sama.

Ob tem obljublja konec kriminala, več tisoč novih delovnih mest, boljše zdravstvo in kakovostno izobraževanje. Njena prednostna naloga je boj proti eksploziji nasilja in trgovini z mamili.

Noboa se označuje za levosredinsko usmerjenega

Noboa bi bil v primeru izvolitve najmlajši predsednik Ekvadorja, pa tudi eden najmlajših na svetu. Označuje se za levosredinsko usmerjenega, njegov glavni projekt pa je ustanovitev nacionalne obveščevalne agencije, ki bi nadzirala vse obveščevalne organe.

Njegovo zavezništvo Nacionalna demokratična akcija vključuje stranke iz sredine in levice, vendar Noboa pooseblja ekvadorsko politično elito, ki izhaja iz sveta zasebnih podjetij in je blizu desnici. Z izvolitvijo bi uresničil sen svojega očeta Alvara, ki je petkrat neuspešno kandidiral za predsednika, leta 2006 pa je izgubil prav proti Correi.

Južnoameriška država Ekvador z 18 milijoni prebivalcev leži med Kolumbijo in Perujem, ki sta eni glavnih svetovnih proizvajalk kokaina. V zadnjih letih je postal pomembno distribucijsko središče za droge, vse večji vpliv mehiških in kolumbijskih kartelov pa je okrepil nasilne spopade med tolpami, katerih žrtve so pogosto tudi civilisti.