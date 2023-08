V Ekvadorju predsedniške in parlamentarne volitve v znamenju nasilja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če nikomur ne bo uspelo zbrati zadostne podpore, bo 15. oktobra drugi krog volitev. Zmagovalec bo na položaju predsednika le leto in pol, kolikor znaša preostanek mandata odhajajočega predsednika Lassa. Foto: Reuters

V Ekvadorju danes potekajo predčasne predsedniške in parlamentarne volitve, na katerih je v znamenju nedavnega atentata na predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia v ospredju boj proti organiziranemu kriminalu. Hkrati bosta potekala tudi dva referenduma glede prepovedi črpanja nafte v narodnem parku Yasuni in rudarjenja v gozdu Choco Andino.

Več kot 13 milijonov Ekvadorcev bo lahko danes med 14. uro in polnočjo po srednjeevropskem času oddalo svoj glas za novega predsednika, podpredsednika in 137 poslancev parlamenta. Prvi rezultati bodo predvidoma znani nekaj ur po volitvah, dokončni izid volitev pa bo objavljen v roku desetih dni.

Po atentatu je podpora močno narasla 40-letnemu desničarskemu kandidatu Janu Topiću. Nekdanji pripadnik francoske tujske legije je namreč med kampanjo obljubljal, da bo "uničil kriminalne združbe", in zagotavljal, da je edini kandidat, ki ima "dovolj moči in odločnosti za boj proti organiziranemu kriminalu". Foto: Reuters

Predčasne volitve so posledica poteze predsednika Guillerma Lassa, ki je po tem, ko ga je opozicija maja spet poskusila odstaviti, razpustil parlament in državni volilni organ pozval, naj razpiše nove volitve.

Za položaj predsednika se danes poteguje osem kandidatov. Ti za zmago v prvem krogu potrebujejo 50 odstotkov glasov oziroma 40 odstotkov ob pogoju, da imajo tudi desetodstotno prednost pred svojim najbližjim tekmecem.

Zmagovalec bo na položaju leto in pol

Vsi kandidati so v svojih kampanjah največ pozornosti namenili gospodarskim težavam in boju proti organiziranemu kriminalu. Pomen zadnjega se je okrepil 9. avgusta z atentatom na Villavicencia. Po ocenah analitikov je njegov umor tudi nekoliko zamajal podporo treh vodilnih predsedniških kandidatov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsedniški kandidat Yaku Perez. Foto: Reuters

Za vodilno kandidatko še vedno velja Luisa Gonzalez, sodelavka nekdanjega predsednika države Rafaela Correa, proti kateremu je Villavicencia vodil preiskavo glede korupcije. Correa je bil leta 2020 obsojen na osem let zapora zaradi korupcije, a je že pred sojenjem pobegnil v Belgijo. Priljubljen kandidat je tudi Christian Zurita, ki je zamenjal Villavicencia.

Podpora je medtem po atentatu močno narasla 40-letnemu desničarskemu kandidatu Janu Topiću. Nekdanji pripadnik francoske tujske legije je namreč med kampanjo obljubljal, da bo "uničil kriminalne združbe", in zagotavljal, da je edini kandidat, ki ima "dovolj moči in odločnosti za boj proti organiziranemu kriminalu".

Danes v Ekvadorju tudi dva referenduma

Poleg predsedniških in parlamentarnih volitev bosta danes potekala tudi dva referenduma. Na prvem se bodo volivci odločali o tem, ali naj se nadaljuje črpanje nafte v narodnem parku Yasuni v Amazoniji, na drugem pa se bo odločalo o prepovedi rudarjenja v gozdu Choco Andino.

Ekvador je nekoč veljal za oazo miru med Kolumbijo in Perujem, sicer enima od glavnih svetovnih proizvajalcev kokaina. V zadnjih letih se je država iz tranzitne poti za droge spremenila v pomembno distribucijsko središče. Vse večji vpliv mehiških in kolumbijskih kartelov pa je okrepil spopade med rivalskimi tolpami, katerih žrtve so pogosto tudi civilisti.