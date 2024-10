Pet ključnih dejstev o projektu JEK2

V odgovor na podnebno in energetsko krizo moramo na področju oskrbe z električno energijo zagotoviti nizkoogljično proizvodnjo, cenovno konkurenčno energijo ter stabilno in zanesljivo oskrbo. Projekt JEK2 ponuja odgovor na vsa ta vprašanja, saj je jedrska energija skupaj z obnovljivimi viri del rešitve za te izzive. Tukaj je pet ključnih dejstev, ki jih morate vedeti o projektu JEK2.

Lokacija nove jedrske elektrarne JEK2 Foto: arhiv GEN energije

1. Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2)

Projekt JEK2 predvideva gradnjo sodobnega jedrskega reaktorja v neposredni bližini obstoječe jedrske elektrarne v Krškem. Novi blok bo prispeval k večji energetski neodvisnosti in zanesljivosti, zmanjšal pa bo tudi potrebo po uvozu energije. Jedrska energija je zanesljiv vir, ki bo najmanj 60 let zagotavljal stabilno proizvodnjo nizkoogljične elektrike.

2. Ekonomičnost in konkurenčnost

Projekt JEK2 je zasnovan kot dolgoročno ekonomsko upravičena rešitev, saj bo proizvajal cenovno stabilno elektriko, ki bo konkurenčna tako za velike industrijske odjemalce kot za gospodinjstva. Zmogljivost elektrarne bo odvisna od moči reaktorja, ki se bo gibala med 1.000 MW in 1.650 MW, s čimer bi lahko pokrili tudi do 50 odstotkov letne porabe elektrike v Sloveniji. Poleg tega bo JEK2 pomagal pri ohranjanju stabilnosti cen električne energije, kar je ključno v času rastoče porabe zaradi digitalizacije in elektromobilnosti. Več o ekonomiki projekta na linku: https://jek2.si/ekonomika/

3. Prispevek k energetski neodvisnosti, razogljičenju in ohranjanju okolja

JEK2 bo pomembno prispeval k zanesljivi in trajnostni oskrbi z energijo, hkrati pa zmanjšal odvisnost Slovenije od uvoza energije. Jedrska energija ne proizvaja emisij CO2, zato bo JEK2 ključna komponenta pri razogljičenju slovenske energetske oskrbe do leta 2040. V kombinaciji z obnovljivimi viri bo JEK2 prispeval k izpolnjevanju nacionalnih in evropskih podnebnih ciljev.

Minimalna raba prostora prispeva k ohranjanju obsežnih naravnih območij in njihove biotske raznovrstnosti. Prostorski odtis JEK2 bo glede na količino proizvedene električne energije minimalen: za proizvodnjo 9 TWh električne energije, kolikor bi letno proizvajala 1.100 MW jedrska elektrarna, je potrebnega do enega kvadratnega kilometra prostora.

Foto: arhiv ponudnika

4. Tehnološke inovacije in varnost

Jedrska elektrarna JEK2 bo zasnovana z najsodobnejšo tehnologijo in v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi. Krška kotlina, kjer se nahaja elektrarna, je geološko in seizmološko zelo dobro raziskano območje, primerno za varno obratovanje jedrskih objektov tudi z vidika potresne aktivnosti. S strogo regulacijo in mednarodnimi standardi, kot sta IAEA in WENRA, bo JEK2 postavljen kot eden najvarnejših jedrskih objektov v Evropi.

Slovenija ima odlične izkušnje z jedrsko energijo. Nuklearna elektrarna Krško je sodoben objekt, ki zagotavlja električno energijo za tretjino slovenske porabe. Foto: arhiv GEN energije

5. Multiplikativni učinek na gospodarstvo

JEK2 ni le energetski projekt, ampak tudi razvojna priložnost za slovensko gospodarstvo. Pričakuje se ustvarjanje več kot 5.600 novih delovnih mest v naslednjih desetih letih, medtem ko bo projekt prinesel poslovne priložnosti za slovenska podjetja v številnih panogah. Vrednost investicije bo imela pomemben vpliv na bruto domači proizvod, saj se ocenjuje, da bo imel projekt multiplikativni učinek na celotno slovensko gospodarstvo.

JEK2 predstavlja strateško izjemno pomemben projekt za Slovenijo, saj odgovarja na ključne energetske, podnebne in ekonomske izzive. Z zagotavljanjem nizkoogljične, cenovno konkurenčne in zanesljive oskrbe z energijo bo imel trajnosten vpliv na energetsko varnost in razvoj države v naslednjih desetletjih.

