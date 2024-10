Lotrič jasno glede Jek 2: Projekt je pomemben

Gradnjo Jeka 2 podpira predvsem v luči tega, da se potrebe po električni energiji povečujejo, pri čemer lahko Jek 2 zagotovi potrebni manjkajoči delež električne energije, s tem pa tudi zmerne cene elektrike za gospodinjstva in gospodarstvo, je dejal.

"Ocene so, da se bo poraba električne energije do leta 2050 podvojila, kar kaže na to, da moramo biti odgovorni do naslednjih, mlajših generacij ter podjetij in industrije," je dejal. Na referendumu 24. novembra se tako po njegovih besedah ne bomo odločali samo o tem, ali bo projekt Jek 2 zaživel, ampak tudi o prihodnosti.

"Jek 2 je veliko prijaznejši kot Teš 6"

Kar se okolja tiče, je po prepričanju Lotriča Jek 2 veliko prijaznejši, kot je projekt Teš 6. "Govorimo o bistveno manjšem obremenjevanju okolja tako glede transporta po cestah kot glede vpliva na okolje," je dejal. Projekt je pomemben tudi, da bomo energetsko samozadostni ter ne bomo odvisni od tujih držav in dobaviteljev, je dodal.

Nosilec projekta Jek 2 mora biti po njegovem prepričanju država, ki mora imeti tudi kontrolni delež, bi bilo pa v njegovo financiranje smiselno povabiti tudi gospodarstvo. "To se lahko vključi tako v portfeljsko investiranje kot v investiranje na način zagotavljanja odjema električne energije," je dejal.

Rožman: Slovenija ni naredila napake kot nekateri drugi

Gradnjo Jeka 2 je podprl tudi nekdanji predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman. "Jedrska energija je nedvomno velik del rešitve glede na izzive, s katerimi se soočajo svet, Evropa in tudi Slovenija. Ti izzivi so vedno bolj drastični, zato smo lahko zadovoljni, da je Slovenija ubrala dobro pot za rešitev teh izzivov, to je, da bo slovenska energetska mešanica temeljila predvsem na virih, kot so hidroenergija, obnovljivi viri in pa jedrska energija," je dejal.

V tem smislu po Rožmanovih besedah Slovenija ni naredila napake, kot so jo storile mnoge druge države v Evropi, "ki so skušale preskočiti jedrsko energijo, a se danes vračajo nazaj k njej".

Za gradnjo Jeka 2 imamo po Rožmanovi oceni dolgoletne izkušnje, primerne kadre in znanje, prav tako infrastrukturo, "ki podpira jedrsko opcijo". "Vseh teh predpostavk mnoge države nimajo. Zato resnično upam, da se bo projekt Jek 2 nadaljeval," je dejal.

Lotrič je Posavje danes obiskal skupaj z delegacijo. Najprej so se dobili s krškim županom Janezom Kerinom. Nato so obiskali podjetje Gen energija in Nuklearno elektrarno Krško.

V drugem delu obiska bodo obiskali še Brežice, kjer si bodo ogledali vodovodni stolp, in Sevnico, obisk pa bodo sklenili z novinarsko konferenco na čebelarskem posestvu Evin gaj.