Poslanci danes tudi o referendumu o Jeku 2

Za leto 2025 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se prihodki zvišujejo za 4,6 odstotka na 15,2 milijarde evrov in odhodki za osem odstotkov na 17,1 milijarde evrov. Na podobni višini bo poraba ostala tudi v letu 2026, medtem ko naj bi se prilivi v proračun povečali za dodatnih 4,5 odstotka.

Proračunski primanjkljaj naj bi tako prihodnje leto znašal 1,9 milijarde evrov oz. 2,6 odstotka BDP ter se leto pozneje znižal na 1,2 milijarde evrov oz. 1,6 odstotka BDP.

Te številke bosta danes v DZ predstavila predsednik vlade Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič, vsebinske razprave pa še ne bo, saj bo najprej stekla na sejah zainteresiranih delovnih teles. Te bodo sklicane v prihodnjih dneh in po zaključku postopka naj bi DZ oba proračuna potrdil na novembrski seji.

Opravili bodo tudi razpravo o predlogih novel šestih davčnih zakonov

Bodo pa poslanci danes opravili splošno razpravo o predlogih novel šestih davčnih zakonov, s katerimi vlada zasleduje cilj povečanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja inovacij in investicij. Med poglavitnimi ukrepi so ugodnejša davčna obravnava za visoko kvalificirane kadre iz tujine, najbolj pa razburjajo novosti pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Pred koncem seje, ki se bo po časovnici zavlekla pozno v noč, naj bi DZ potrdil še odlok o razpisu posvetovalnega referenduma, na katerem bodo volivci povedali, ali podpirajo izvedbo projekta gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Na volišča bodo odšli 24. novembra.