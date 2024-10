Še ena pobuda za ustavno presojo referenduma o JEK 2

Skupina posameznikov in organizacij je na Ustavno sodišče RS vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o JEK 2. Dokument so vložili potem, ko je državni zbor minuli teden sprejel Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo (JEK 2).

Vprašanje, ki ga v II. točki zastavlja volivcem, je sugestivno in nejasno, trdijo vlagatelji. Takšno vprašanje ne more biti podlaga za demokratično izrekanje volje prebivalcev Republike Slovenije glede tako finančno obsežnega projekta, kot je JEK 2, dodajajo.

Na referendumu 24. novembra letos bo pred volivci naslednje vprašanje: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?" Vprašanje predlagatelji vidijo kot sugestivno in nejasno, zaradi česar posega v člene ustave in zakon o referendumu in ljudski iniciativi.

Menijo, da odlok postavlja sugestivno vprašanje, saj volivce zavaja k podpori JEK 2 z navedbo predpostavke glede stabilnosti oskrbe z električno energijo JEK 2, čeprav takšne stabilnosti ne more zagotavljati. Stabilnost elektroenergetskega sistema je odvisna od vseh virov pridobivanja električne energije, povezanosti v evropsko omrežje in infrastrukture za prenos električne energije, poudarjajo.

Vprašanje v nasprotju z mednarodnimi standardi?

Po besedah vlagateljev vprašanje nasprotuje mednarodnim standardom glede referendumov, ki jih je vzpostavila Beneška komisija Sveta Evrope. Tudi ustavno sodišče naj bi v preteklosti že izrecno prepovedalo postavitev takšnih referendumskih vprašanj.

Pobudo utemeljujejo tudi s tem, da naj vprašanje ne bi jasno opredeljevalo, kaj je predmet glasovanja na jesenskem referendumu. Nejasno kombinira izrekanje volje glede izvedbe konkretnega projekta JEK 2 s splošnim vprašanjem glede podpore nizkoogljični in stabilni oskrbi z električno energijo. Odlok uporablja pojem "nizkoogljični viri energije", ki ga volivci lahko razumejo različno od novega energetskega zakona, ki pod definicijo nizkoogljičnih virov izključuje obnovljive vire energije.

Prav tako menijo, da vprašanje eksplicitno ne določa, kakšna bo konkretna posledica referenduma z vidika pristojnosti državnega zbora, zaradi česar ni mogoče določiti, ali referendum sploh izpolnjuje sicer skope zakonske zahteve.

Pobudo so vložili Dušan Plut, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, Lovro, dijak prvega letnika gimnazije, ter organizaciji Focus, društvo za sonaravni razvoj in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.