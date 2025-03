V Mirni Peči odprli stalno razstavo o Tonetu Pavčku

V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči so odprli stalno razstavo o bogatem življenju in delu slovenskega pesnika Toneta Pavčka.

Prvi del razstave po besedah avtorice Majde Pungerčar prikazuje življenje Toneta Pavčka od rojstva do smrti in se konča s prikazom ustvarjanja njegovih otrok, Marka in Saše Pavček. Drugi, osrednji del razstave je namenjen Pavčkovemu ustvarjanju. "Osrednji del tega dela razstave predstavlja rekonstrukcija Pavčkove delovne sobe, ki jo bomo menjali dvakrat letno - enkrat bo predstavljena njegova delovna soba v Ljubljani, naslednjič delovna soba v Seči. Predstavljena so tudi vsa njegova pesniška dela, tako za odrasle kot za otroke. Kajti bil je pesnik, ki je enakovredno ustvarjal tako za ene kot za druge," je o Pavčku, rojenem v Šentjuriju pri Mirni Peči, za STA povedala avtorica razstave.

Rekonstrukcija Pavčkove delovne sobe v Ljubljani Foto: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Na razstavi si je mogoče ogledati tudi del eksponatov iz obsežne zbirke, ki jo je občina Mirna Peč skupaj z Dolenjskim muzejem Novo mesto v dogovoru s Pavčkovo družino začela urejati leta 2019 in danes vključuje že več kot 3.500 eksponatov. Med njimi so Pavčkovi osebni predmeti, knjige iz njegove osebne knjižnice, različna umetniška dela, časopisni članki in filmi. Za razstavo je RTV Slovenija brezplačno odstopila tudi videogradivo o pesniku, od različnih avtorjev so pridobili še slikovno gradivo.

Foto: Jaka Eregovčević/Foto Asja

Posebnost razstave je interaktivna predstavitev Jurija Murija, verjetno najbolj znanega Pavčkovega dela, skozi očala virtualne resničnosti. Pesnik je predstavljen tudi prek kratkega filma, pri tem je nalogo branja veznega besedila v filmu in v virtualni izkušnji Jurija Murija ter interpretacije Pavčkovih pesmi prevzela pesnikova hči Saša Pavček, ki se je tudi udeležila odprtja razstave in ob tem dejala, da je bila ob ogledu "pretresena in ganjena".