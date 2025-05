Unikatni stol iz masivnega slovenskega lesa je bil izbran za osrednjo razstavo Čar lesa 2025

V podjetju CRI že več kot tri desetletja ustvarjajo pohištvo iz masivnega lesa, ki združuje brezčasno obliko, izjemno kakovost in globoko spoštovanje do slovenske obrtniške tradicije. Od ustanovitve leta 1956 jih vodi predanost trajnosti, sodobni estetiki in izdelavi po meri. Letos so dosegli še en pomemben mejnik – njihov izdelek je bil izbran za razstavo Čar lesa 2025 , kar potrjuje njihovo zavezanost odličnosti.

Foto: Metka Dolenc / CRI Celje d.o.o.

Od domačega lesa do brezčasnega kosa

Pri svojem delu so vedno povezani z naravnim okoljem in lokalnim znanjem. Uporabljajo domač slovenski les, pridobljen iz trajnostno upravljanih gozdov s certifikatom FSC, kar zagotavlja okoljsko odgovornost v vsakem koraku proizvodnje. Les, ki raste v slovenskih gozdovih, je zelo kakovosten, lep in vsestranski ter s tem idealna surovina za izdelavo trajnega, kakovostnega in po meri izdelanega pohištva.

Ročna obdelava detajlov jim omogoča, da vsak kos pohištva postane edinstven in odraža znanje, ki se je razvijalo skozi generacije.

Tradicija, podprta s sodobno tehnologijo

Čeprav so trdno zasidrani v obrtniški tradiciji, sledijo tudi razvoju in sodobnim tehnologijam. V proizvodnem procesu uporabljajo napredne CNC-stroje, ki jim omogočajo izjemno natančnost in doslednost pri izdelavi tudi najzahtevnejših oblik. Združevanje ročne spretnosti in računalniško podprte natančnosti jim omogoča, da ustvarjajo izdelke, ki so estetski, funkcionalni in trajni.

Vsak kos pohištva je rezultat premišljenega načrtovanja, kakovostne izdelave in naravnih postopkov obdelave. Zaključne površine obdelujejo predvsem z organskimi olji in drugimi naravnimi sredstvi, da pohištvu zagotovijo lep videz, prijeten otip in preprosto vzdrževanje.

Foto: CRI CELJE D.O.O.

Prilagodljivost za različne prostore in potrebe

Pohištvena ponudba je prilagojena različnim prostorom – od zasebnih domov, sodobnih poslovnih prostorov do prestižnih hotelov. Pohištvo odlikujejo sodobna estetika, dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja, zaradi česar predstavlja pametno dolgoročno investicijo.

S svojo prilagodljivostjo, hitro odzivnostjo in izdelavo po meri uspešno izpeljejo tudi najzahtevnejše projekte in ideje naročnikov.

Ponosni razstavljavci na razstavi Čar lesa 2025

Poseben vrhunec letošnjega leta je zagotovo sodelovanje na razstavi Čar lesa, saj je bil njihov stol izbran kot primer vrhunske izdelave in končne obdelave slovenskega lesa. Stol je izdelan z uporabo najmodernejše tehnologije in ročne zaključne obdelave.

Razstava Čar lesa je eden najpomembnejših dogodkov v slovenskem lesarstvu, saj spodbuja uporabo lesa v oblikovanju in gradnji ter promovira inovativne in trajnostne prakse.

Uvrstitev na razstavo potrjuje, da izdelki ne izstopajo le po kakovostni izdelavi, temveč tudi po estetski dovršenosti in spoštovanju načel trajnostnega oblikovanja.

Foto: Metka Dolenc / CRI Celje d.o.o.

Razstava Čar lesa je na ogled od 5. do vključno 11. maja 2025 v Cankarjevem domu. Uradno odprtje je bilo v torek, 6. maja 2025, ob 11. uri. Razstavo je odprl Dejan Židan, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Posebna čast za CRI d.o.o. je tudi izbor njihovega stola za potujočo razstavo, ki bo obiskala Arboretum Volčji Potok, Litijo, Maribor, Celje, Kidričevo, Mursko Soboto in sejem Ambient v Ljubljani.

Foto: CRI CELJE D.O.O.

Zakaj je bil izbran prav njihov stol?

Stol, ki ga predstavljajo na Čaru lesa, simbolizira vse vrednote podjetja CRI d.o.o. – estetsko dovršenost, trajnostno naravnanost in mojstrsko obdelavo. Gre za dovršen spoj sodobnega oblikovanja in tradicionalnega znanja, ki ga je komisija prepoznala kot zgled dobre prakse v slovenski lesni industriji.

Pogled naprej – sodelovanje in trajnost

Od vsega začetka svoje poti smo predani okoljski odgovornosti. Poleg uporabe FSC-certificiranega lesa v proizvodnji reciklirajo ostanke materialov, zmanjšujejo količino odpadkov in si prizadevaho za čim večjo energetsko učinkovitost.

CRI d.o.o. – vaša izbira za pohištvo po meri

Vizija podjetja je jasna: ustvarjati izdelke, ki niso le lepi in funkcionalni, temveč tudi trajnostni. Verjamejo, da lahko s spoštovanjem do narave, tradicije in sodobnih znanj ustvarjajo pohištvo, ki ponosno kljubuje času in prinaša zadovoljstvo generacijam.

Obiščite jih in odkrijte, zakaj je CRI d.o.o. sinonim za kakovostno, trajnostno in estetsko dovršeno pohištvo iz slovenskega lesa.



Več o razstavi: https://carlesa.si/

Naročnik oglasnega sporočila je CRI CELJE D.O.O.