Pred nami je drugi polčas Pohoda za Evropo

Drugi množični vrhunec Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica (EPK) je že privabil na tisoče udeležencev. Pohod za Evropo bo z bogatim programom za vse generacije in okuse trajal še vse do te sobote in se končal z udarnim spektaklom.

Udarni konec Pohoda za Evropo v okviru EPK bo plesno-robotski performans Brezmejno telo - Inferno v izvedbi MN Dance Company in Zavoda Kersnikova. Foto: GO! 2025

Brezmejni Trg Evrope je v teh dneh stičišče raznolikih kulturnih, umetniških, športnih in družabnih dogodkov, ki simbolno in dejansko presegajo meje. Danes in v prihodnjih dneh se bodo v okviru Pohoda za Evropo, drugega množičnega vrhunca EPK, zvrstili še otroške ustvarjalne delavnice Otročje lahko, Dan Evrope in premiera filma Anje Medved Ne pozabi me, plesno-literarni program v kupoli Ingeborg Bachmann ter odprtje Drevesnega orkestra v Parku Rafut. Dan brezmejnih festivalov bo združil Festival obrti in podjetništva, Okuse brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalca natečaja Podjetniško vino 2025.

Za konec plesni performans, ki ga pri nas še ni bilo

Udarni konec Pohoda za Evropo pa bo to soboto, in sicer s plesno-robotskim performansom Brezmejno telo - Inferno v izvedbi MN Dance Company in Zavoda Kersnikova, ki nas bo v slogu futurističnih prikazov popeljal v prihodnost. Po nastopu bodo nekateri obiskovalci lahko sami preizkusili robotsko okostje in (za)plesali v ritmih tehnoindustrijske glasbe. V okviru predstave množica robotskih okostnjakov ustvarja podobo distopične situacije, v kateri je nadzorovana koreografija vpetih plesalcev (MN Dance Company) in prostovoljcev iz občinstva sinhronizirana s tehnoindustrijsko glasbo. Situacija spominja na prizore plesišč iz znanstvenofantastičnih filmov, v katerih se izmišljene vesoljske kulture srečujejo v ekstazi sinhroniziranih teles.

S tem umetniškim projektom avtorja Bill Vorn in Louis-Philippe Demers pozivata h kritični presoji tehnologizirane družbe, v kateri nas navdušenje nad tehnologijo zlahka zaslepi in spreminja v lutke, ki se nepremišljeno prepuščajo diktatu tehnoloških aplikacij.

Za sodelovanje v predstavi je potrebna predhodna prijava po elektronski pošti go2025@go2025.eu, in sicer do vključno tega četrtka. Število mest je omejeno, prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest.

Informacije o parkiriščih

Obiskovalci v času prireditve lahko brezplačno parkirajo na parkirišču Supernove Mercator (Prvomajska ulica 35, Nova Gorica) in začasnem parkirišču v Solkanu (Cesta IX. korpusa 106, Nova Gorica), kjer lahko parkirajo tudi avtodomi.

Več informacij o Pohodu za Evropo in projektu EPK najdete na spletni strani dogodka www.go-borderless.eu in spletni strani projekta EPK www.go2025.eu.

Program drugega vrhunca EPK Pohod za Evropo Ponedeljek, 5. maj: OTROČJE LAHKO – Moja meja je lahko balon (9.30) Ustvarjalne delavnice in družabne igre za najmlajše v sodelovanju z vrtci in prvo triado osnovnih šol. DJ za otroke bo nastopil v izboljšani različici prikolice uradnega programa GO! 2025 - xMobil. Potekala bo tudi predstavitev participativnega umetniškega dela, sestavljenega iz treh ujemajočih se delov, ki so spomin na čase, ko smo bili bratje in sestre SyllumBallo. Skupaj so jo ustvarili mladostniki iz Ad Formandum, združenja San Luigi in Ljudske univerze Ajdovščina. Torek, 6. maj: KUPOLA INGEBORG BACHMAN - literarno-plesni dogodek Maje Haderlap in Leonie Humitsch (18.00) in BREZMEJNO ZELENO (9.30) V dopoldanskem času nas čakajo Skupnostno kosilo z drevesi in ustvarjalne delavnice za otroke, ob 18. uri pa literarno-plesni dogodek Maje Hadrlap in Leonie Humitsch v kupoli Ingeborg Bachman. Literarno-plesni dogodek v kupoli Ingeborg Bachmann Ob 18. uri se bo v skrivnostni kupoli, ki je povezala Goriško in avstrijsko Koroško, odvil literarno-plesni dogodek, razvit posebej za kupolo Ingeborg Bachmann, ki jo je GO! 2025 posodila Koroška kulturna fundacija. Dvojezična avstrijsko-koroška pesnica in pisateljica Maja Haderlap ter plesalka Leonie Humitsch sta ustvarili unikatno delo, kjer sta v središču uprizoritve gibanje navzven tako v dobesednem kot tudi prenesenem pomenu in beseda. Predstavo je navdihnilo eno izmed redkih neobjavljenih pesniških del Ingeborg Bachmann z naslovom Ängste (Strahovi) iz leta 1945. Umetnici se spopadata s fragmenti besedila, njegovimi metaforami in asociacijami ter se srečujeta v kupoli in zunaj nje. Maja Haderlap je dvojezična avstrijskokoroška in slovenska pesnica in pisateljica, ki deluje tudi kot univerzitetna predavateljica na Univerzi v Celovcu. Piše pesmi, romane, eseje, radijske igre, dramske priredbe in operna besedila ter objavlja v slovenskih in nemških revijah. Najbolj znana je po romanu Engel des Vergessens (Angel pozabe) in pesniški zbirki Langer transit (Dolgo prehajanje). Leonie Humitsch je na Univerzi na Dunaju magistrirala iz pedagogike plesa in dela kot plesalka, koreografinja in učiteljica plesa. Pod plesno znamko feitanz deluje v Avstriji, Nemčiji in Švici ter sodeluje na mednarodnih festivalih. Sreda, 7. maj: DREVESNI ORKESTER (18.00) Ob 18. uri nas bo po eskotičnem parku Rafut premierno na zvočni sprehod popeljala zvočna instalacija Drevesni orkester, ki so jo razvili dresdenski simfoniki pod vodstvom Markusa Rindta. Vodila nas bo na sprehodu po tem posebnem kraju na čisto drugačen način v odkrivanju odprtih pripovedi ob zvokih Schumannovih Gozdnih prizorov in nove skladbe Mateja Bonina. Četrtek, 8. maj: DAN BREZMEJNIH FESTIVALOV (11.00) Celodnevno dogajanje v organizaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica v sodelovanju z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter lokalnih ljubiteljskih društev s poudarkom na ljubiteljski kulturi in okusih brez meja. Dan brezmejnih festivalov združuje Festival obrti in podjetništva, Okuse brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalcev natečaja Podjetniško vino 2025. Stojnice in glasba v živo. Petek, 9. maj DAN EVROPE (9.30) in premiera filma NE POZABI ME (20.20) Dan Evrope z mladimi na Trgu Evrope v izvedbi Gimnazije Nova Gorica z udeležbo treh licejev iz Gorice, ki so pripravili: lov na zaklad, sobo pobega, kulturni program, dijaški bend, DJ, stojnice v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, kvize in kolo sreče. Premiera filma Anje Medved Ne pozabi me Celovečerni dokumentarni filmski esej je iskanje izgubljenih spominov na 2. svetovno vojno, ki jih nona ni povedala. Šlo bo za svetovno predpremiero ob 80-letnici konca 2. svetovne vojne. Sobota, 10. maj: INFERNO + BREZMEJNO TELO (20.30) Robotsko-plesna predstava je plod sodelovanja GO! 2025 z Zavodom Kersnikova, pri katerem sta moči združila mednarodna umetnika Louis-Philippe Demers in Bill in Brezmejno telo MN Dance company. Po predstavi se bodo lahko vključili tudi prijavljeni prostovoljci iz občinstva, ki bodo lahko izkusili delovanje robotskih "skeletonov".

Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega. V okviru EPK je v teku drugi množični vrhunec, in sicer Pohod za Evropo. Sledita še dva, in sicer kulinarični festival Okusi brez meja (26.–28. september) in razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december).

