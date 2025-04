Na Pohodu za Evropo bo prehajanje meje med državama postalo praznik kulture in športa

Med 1. in 10. majem bo v Novi Gorici in Gorici potekal drugi izmed štirih množičnih dogodkov Evropske prestolnice kulture 2025. Pestro dogajanje na brezmejnem območju ob Trgu Evrope bo povezalo kulturo, šport in zabavo na zunanjih prizoriščih.

Organizatorji GO! 2025 (EPK) so na novinarskem srečanju razkrili podrobnosti drugega množičnega vrhunca. Pohod za Evropo bo med 1. in 10. majem na edinstven način povezal ljudi z obeh strani meje s športnimi, kulturnimi, umetniškimi in glasbenimi aktivnostmi, s čimer bo poudarjen pomen povezovanja in preseganja meja.

"Pomembno je, da bo Pohod za Evropo združeval kulturo in šport. Prav tako tokrat ne bo prečkal le slovensko-italijanske meje, temveč bo zaradi pobratenja občin Nova Gorica, Gorica in Celovec nadgradil koncept brezmejnosti na celotno regijo Alpe-Adria. Regijo bo že 1. maja povezal tako z udeležbo delegacij na Pohodu prijateljstva, tradicije preteklosti kot tudi z umetniškimi vsebinami kupole Ingeborg Bachmann in navsezadnje skozi zvoke teh treh dežel. Trem narodom, ki so že zgodovinsko živeli na našem ozemlju, se bo pridružil tudi prijateljski EPK leta 2025 – Chemnitz. Evropsko preseganje meja preteklosti v najbolj prijetnem pomenu besede, s futurističnim plesno-robotskim zaključkom 10. maja, nam bo vsem dalo navdih," je povedala direktorica Javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.

Kaj se bo dogajalo?

Pohod za Evropo se bo uradno začel v četrtek, 1. maja, ob 8. uri na Trgu Evrope s tradicionalnim Pohodom prijateljstva v razširjeni različici z različnimi športi in kulturnimi intervencijami ter celodnevnim glasbenim dogajanjem. Isti dan bo tudi odprtje intermedijske inštalacije uradnega programa EPK Crossings v produkciji zavoda BridA na Bevkovem trgu. Zabava se bo nadaljevala v zvokih otvoritvene slovesnosti, kjer bo predstavljala elektronsko glasbo brezmejnega območja Alpe-Adria z glasbenim pregledom različnih generacij. Glavna zvezda bo avstrijski duo Klangkarussell, znan po številnih uspešnicah, pridružil se jim bo italijanski Spiller, slovensko-hrvaški dvojec Vanillaz in slovenska Tim Urbanya ter Roli.

Od leve proti desni Romina Kocina, Samo Turel, Mija Lorbek, Patrizia Artico in Lucija Sila. Foto: Javni zavod GO! 2025

V naslednjih dneh lahko obiskovalci pričakujejo obilico dogodkov v duhu povezovanja kulture, športa in glasbe na brezmejnem območju okoli Trga Evrope. Med drugim Brezmejna košarka, Brezmejno brejkanje, Brezmejni nogomet/Calcetto, ustvarjalne delavnice za najmlajše Otročje lahko, Zelene točke in gibanje, plesno-literarni program v kupoli Ingeborg-Bachman, odprtje Drevesnega orkestra v parku Rafut, Dan brezmejnih festivalov (Festival obrti in podjetništva, Okusi brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture, Podjetniško vino 2025), Dan Evrope s premiero filma Anje Medved in zaključek s plesno-robotsko predstavo Borderless Body Inferno v izvedbi MN Dance Company.

Slednjo je povzela Lucija Sila, pomočnica direktorice Javnega zavoda GO! 2025 za čezmejne zadeve: "Gre za robotske skeletone, ki so bili prvotno razviti za pomoč invalidnim osebam. Nekaj obiskovalcev bo imelo priložnost, da jih preizkusi in na lastni koži občuti, kako je, ko tvoje gibanje usmerja robot."

Sledil bo cilj 14. etape Gira d'Italia

"Kulturno-športnemu uvodu v mesec maj bo 24. maja sledil cilj 14. etape Gira d'Italia v bližini Trga Evrope, ki bo potekal prav v osrčju še enega športno-kulturnega vikenda od 23. do 25. maja. Od maja do 30. septembra bo obiskovalcem ob vikendih na voljo tudi nov avtobusni prevoz hop on hop off, ki bo vozil do glavnih znamenitosti na Goriškem. To bo dodatna možnost za obiskovalce, da si organizirajo izlet in raziskujejo naše kraje," je sklenil Samo Turel, župan Mestne občine Nova Gorica.

"Šport je nedvomno pomembna rdeča nit. To dokazuje število dogodkov, ki nam jih je uspelo organizirati v tem kontekstu," je dodala Romina Kocina, direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.

Program sicer združuje tako uradni program evropske prestolnice kulture z večjim kulturno-turističnim potencialom Ustavimo mesto! (ang. Stop the city!) kot tudi spremljevalne programe Sklada za male projekte GO! 2025 (financira ga program Interreg Italia-Slovenija, upravlja pa EZTS GO). Organizirajo ga med drugim Javni zavod GO! 2025 s partnerji Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica (I), EZTS GO/GECT GO, Zavod za šport Nova Gorica, Obrtna zbornica Nova Gorica, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica (JSKDNG).

"To je neverjetna priložnost za skupno rast obeh mest. Projekt Evropska prestolnica kulture GO 2025 je v eksplozivnem širjenju in to je najpomembnejše. Združenja, trgovci, šole, skratka vsi so začeli verjeti v EPK. Morda je naš največji dosežek prav to, da se kot glavni akterji počutijo vsi prebivalci," je strnila Patrizia Artico, odbornica za GO! 2025 Občine Gorica. Med drugim je poudarila tudi, da imata obe mesti 35 odstotkov povečano število nastanitev, saj prihaja vedno več obiskovalcev.