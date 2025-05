WEBSI Digitalni presežki Slovenije 2025

Tudi letos bomo v okviru tekmovanja WEBSI Digitalni presežki Slovenije že štirinajsto leto zapored z velikim ponosom in odgovornostjo podelili prestižne nagrade WEBSI. Na WEBSI dnevu 11. septembra 2025 bodo širši javnosti predstavili posameznike, ekipe in projekte, ki so v preteklem letu najbolj zaznamovali slovenski digitalni prostor.