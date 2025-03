Marsikateri Slovenec se bo ta konec tedna odpravil v Planico, kjer poteka finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pravijo, da gre za izkušnjo, ki jo mora vsak doživeti vsaj enkrat v življenju. Če bo v dolini pod Poncami predvsem športno vzdušje, pa bo v prestolnici dišalo po dobri hrani. V tokratni že 13. sezoni Odprte kuhne, ki se je začela pretekli konec tedna, boste lahko preizkusili vse od domačih prekmurskih specialitet do pristnih sredozemskih dobrot.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Pestrost hrvaških izvajalcev

Prihajajoči dnevi ponujajo vrsto priložnosti za uživanje ob glasbi. Tokrat bodo v ospredju predvsem glasbeniki iz sosednje Hrvaške, ki izvajajo tako dalmatinsko kot zabavno glasbo. Kar dva koncerta prireja Marko Škugor, ki bo oboževalce dalmatinskih ritmov navduševal v Murski Soboti (petek) in Štorah (nedelja). Na nedeljskem nastopu se mu bodo na odru pridružili še Kvatropirci. Dva dni zapored bo zaposlen tudi Adi Smolar, ki najprej prihaja v Dol pri Ljubljani (petek), nato pa še v Metliko (sobota).

V Mariboru se na zadnji delovni dan nadaljuje Lent pred Lentom, ogrevanje pred festivalom Lent, kjer bo v sklopu turneje V bližini ljudi tokrat nastopila punk skupina Niet.

Marko Škugor velja za vzhajajočo dalmatinsko zvezdo. Svojo glasbeno pot je začel kot solist v klapah Maslina in Kampanel, zadnja leta pa gradi uspešno samostojno kariero. Foto: Mediaspeed

Med sobotnimi dogodki pa izstopa gostovanje hrvaške glasbene ikone Doris Dragović v mariborski dvorani Tabor. Spoznali smo jo kot pevko skupine More, njena samostojna pot pa se je povzpela po dvakratnem nastopu na Evroviziji, na kateri je leta 1999 Hrvaški pripela visoko četrto mesto. V ljubljanski klub Cvetličarna medtem prihaja Ivan Zak, v kranjsko dvorano Zlato polje pa Severina, ki je kot glasbene goste povabilo skupino Skater.

V prestolnici glasbeni spektakel, v ospredju katerega bo ljubezen, obljublja duo Maraaya. S koncertom v Hali Tivoli bosta Marjetka in Raay sklenila svojo prvo veliko turnejo, na odru pa se jima bodo pridružili gostje iz oddaje Slovenija ima talent in drugi uspešni slovenski glasbeniki. V Račah bodo gostili Nino Pušlar, v Braslovčah skupino Flirrt, v Vipavi Evo Boto, Prifarski muzikanti pa bodo zabavali občinstvo v Logatcu.

Zaključek svetovnega pokala in kulinaričnega razvajanja

Pestro bo tudi pod Poncami, kjer se bo trlo slovenskih navijačev. Tja namreč prihajajo najboljši smučarski skakalci sveta, ki bodo na treh tekmah sklenili sezono svetovnega pokala. Na sporedu so dve posamični in ena ekipna tekma, na kateri se bodo za visoke uvrstitve borili številni slovenski orli. Slovenci bomo med drugim stiskali pesti za Domna Prevca, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Lovra Kosa.

Zimsko vzdušje bo tudi na Krvavcu, kjer se s tradicionalnim izzivom Plaža splash počasi končuje letošnja smučarska sezona. Gre za posebno smučarsko tekmo, na kateri ni klasične ciljne črte, ampak se proga konča s pljuskom v bazen. Po tekmi sledi še zabava s skupino Mambo Kings.

Do konca tedna poteka tudi spomladansko kulinarično razvajanje Teden restavracij, ki obiskovalcem dvakrat letno ponudi priložnost, da v različnih krajih po Sloveniji okusijo vrhunsko gastronomijo po dostopnih cenah. V spomladanski različici sodeluje 117 različnih restavracij, med njimi osem s štirimi srčki (ki predstavljajo vrhunsko kakovost) in osem povsem novih.

Poseben poudarek tudi tokratnega Tedna restavracij je na lokalnih sestavinah, ki jih gostinci aktivno vključujejo v svoje menije. Foto: STA

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici še tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V trinajsti sezoni, ki bo polna novosti, presenečenj in okusov, boste lahko poleg že znanih ponudnikov preizkusili tudi grške dobrote in prekmurske specialitete.

Festivalna dvorana Lent v Mariboru pa bo na zadnji dan v tednu gostila že 25. Mednarodni sejem eksotičnih živali SLO EXO. Gre za edini tovrstni sejem pri nas, ki združuje ljubitelje živali, poznavalce eksotičnih živali in radovedne obiskovalce. Ne zamudite priložnosti, da se srečate s čisto pravimi kačami, kuščarji, pajki in drugimi eksotičnimi bitji ter spoznate skrivnostni svet teh bitij.

Ključni cilj sejma je svet eksotičnih živali, med katerimi so tudi kuščarji, približati širši javnosti. Foto: Ana Kovač

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

