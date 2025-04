Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Rudan in Resnik prvič skupaj na Goriškem

Po skupnih koncertih v Ljubljani, Mariboru in Škofji Loki bosta nekdanja člana skupine Pop Design Miran Rudan in Vili Resnik zdaj nastopila še v Šempetru pri Gorici, kar bo njun prvi skupni nastop na Goriškem. Nastopila bosta v sklopu petkovega koncerta Radia Robin, na odru pa jima bodo družbo delali tudi priljubljeni Firbci. Na zadnji delovni dan tega tedna bodo glasbeno aktivni tudi Fehtarji, ki prihajajo na Ptuj, in skupina Flirrt s koncertom v Murski Soboti. Dan kasneje bodo nastopili še v Rogaški Slatini.

Med vidnejšimi sobotnimi koncerti pa je zagotovo skupni koncert Severine in Ivana Zaka v Novem mestu. Na oder bosta pripeljala številne goste, nastopili bodo tudi Mladi Dolenjci. Še en dvojni spektakel bo v Ljutomeru, kjer bodo nastopili Maraaya in Luka Basi. V Maribor medtem prihaja skupina Mi2, v Črnomelj pa Tamburaški orkester Dobréč in hrvaški pevec Jacques Houdek. Dva dneva je zasedena tudi Klapa Kampanel, ki v soboto gostuje v Logatcu, v nedeljo pa še na Bledu.

Vili Resnik in Miran Rudan sta po več letih zakopala bojno sekiro. Foto: Mediaspeed

Od pralinejev in čokoladnih bombonov do lokalnih pridelkov

Največji čokoladni dogodek in najbolj atraktivna kulinarična prireditev v Sloveniji bo v Radovljici. Na festivalu čokolade boste lahko okusili različne čokoladne izdelke, kot so praline in čokoladni bomboni, ki jih bodo pripravile tako slovenske kot tuje čokoladnice, izbrali bodo najboljše pralineje festivala, poskrbljeno pa bo tudi za pester spremljevalni program.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici še tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V trinajsti sezoni, ki je polna novosti, presenečenj in okusov, lahko poleg že znanih ponudnikov preizkusite tudi grške dobrote in prekmurske specialitete.

Konec tedna pa se zaključuje Teden turističnih kmetij, v okviru katerega se lahko prepustite podeželskemu razvajanju in začutite pristen utrip življenja na kmetiji. Številne kmetije so tako pripravile pestro ponudbo aktivnosti in doživetij, ki vključujejo zanimive dejavnosti na prostem, kot so jahanje konjev, hranjenje živali ali vodeni pohodi ter razne degustacije in delavnice.

Na Festivalu čokolade v Radovljici bo za degustacijo na voljo več kot 150 različnih izdelkov. Foto: STA

Ob Ljubljanici se začenja že tradicionalna ARTish sezona na prostem, kjer se na vsako nedeževno soboto do vključno 11. oktobra zberejo umetniki, ki predstavijo svoje izdelke in stvaritve. Gre za dogodek, kjer se združita umetnost in narava.

Aktivno v Istri in na Dolenjskem

Za tiste, ki svoj prosti čas radi izkoristijo na prostem, pa izpostavljamo dva dogodka. Slovensko Istro bodo tradicionalno preplavili tekači, ki se bodo udeležili že 11. Istrskega maratona. Na nedeljski tekaški dogodek, ki poteka od Ankarana do Strunjana, je prijavljenih že več kot 2.600 tekačev, ki se bodo preizkusili na štirih različnih trasah, že dan prej pa se bodo na posebni trasi pomerili tudi otroci.

Šport in rekreacija bosta v ospredju tudi v središču Dolenjske, kjer bo dvodnevni festival Športno mesto. V Olimpijskem centru Novo mesto se bodo predstavili ponudniki športne opreme in aktivnosti na prostem, organizirani bodo vodeni kolesarski izleti, tekmovanje v breakdanceu ter pogovori z vrhunskimi slovenskimi športniki.

Tekači Istrskega maratona se bodo lahko preizkusili na 42-, 21-, 10- in 9-kilometrski trasi. Foto: Rok Sorta/Istrski maraton

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

