Nova dimenzija juda po organizacijski in tekmovalni plati

Tekma v Ljubljani je kot osrednja tekma doma zamenjala dolgoletni evropski pokal v Podčetrtku. Pri tem ni nepomembno, da tekma šteje tudi za svetovno lestvico, zato je udeležba, predvsem iz sosednjih držav, zelo močna.

Največ bo ukrajinskih borcev, kar 43, prijavljenih je tudi 36 Italijanov, po 34 Madžarov in Špancev, 26 Nemcev, zelo močna je zasedba nekdanjega skupnega jugoslovanskega prostora, 22 je Avstrijcev, 18 Kanadčanov ...

Tekma pa za slovenske judoiste predstavlja tudi vstop v nov olimpijski ciklus do Los Angelesa 2028. Večina najboljših še zamika začetek, predstavili pa se bodo prav vsi slovenski tekmovalci, ki naj bi se prihodnja leta na vidna mesta prebili tudi na najvišji ravni.

Manjka slovenska olimpijska junakinja

Olimpijka Kaja Kajzer bo pod drobnogledom. Foto: Nebojša Tejić/STA Posebej pod drobnogledom bo olimpijka Kaja Kajzer, ki je zamenjala kategorijo in zdaj nastopa do 63 kg, a bo imele v mladi Celjanki Leili Mazouzi ostro domačo konkurenco že konec tedna. Reprezentančne ambicije imajo med nastopajočimi že to sezono tudi Metka Lobnik, Kaja Schuster in Nika Tomc. V moški konkurenci med izkušenejše v slovenski ekipi sodijo Martin Hojak, David Štarkel, Nace Herkovič, Narsej Lacković in Juš Mecilošek.

"Manjka Andreja (Leški op. STA), ki že dela na kondicijski pripravi in prvih borbah. Gremo postopoma in letos je njen cilj svetovno prvenstvo. Vključuje se počasi. Z olimpijskim naslovom sva oba v novem položaju, na katerega se vnaprej ne moreš pripraviti. Jaz ji skušam nuditi vso podporo in motivacijo za trening," pravi trener Bežigrada Luka Kuralt, ki bo na tekmi bdel nad večjim delom udarnega jedra reprezentance.

"Vsi drugi so v trenažnem procesu, tudi Hojak in Kajzer, ki sta lani šla na olimpijske igre. Tekma je pregledna, verjetno sledita še Linz in Gruzija, a večina se bo naslednje mesece najprej skušala dobro pripraviti na aprilsko evropsko prvenstvo v Črni gori," še dodaja Kuralt.

"Kajzer je v višji kategoriji, kjer je slog borbe seveda drugačen, kar se tiče kakovosti, pa pričakujem, da se bo hitro ujela, saj ji zdaj zelo ustreza telesna teža. Videli bomo tudi, kje je pri moči, saj na treningih na tem področju ni zaostajala. Ne glede na izid je treba vedeti, da je to zanjo prva tekma in da jih bo še veliko. Bo pa seveda nekakšen pokazatelj, kje je."

Prihaja mlada garda

​​​​​​​V članske vode dokončno vstopa Kaja Schuster. Foto: Nebojša Tejić/STA V članske vode dokončno vstopa Schuster. "Že lani in predlani je kot mladinka osvajala kolajne tudi v članski konkurenci, dosegla peto mesto na veliki nagradi, kar je velik uspeh, in zato zanjo računam, da se letos priključi tudi ekipi za evropsko in svetovno prvenstvo. Mislim, da že sodi med tiste, ki jih pozorno spremljajte. Če bo zdravje zdržalo, je blizu najboljšim."

Mladi gardi v reprezentanci se po lanski sezoni, ki so jo zaznamovale poškodbe, priključuje tudi Mecilošek, nosilec kolajn na mednarodnih mladinskih tekmah. "Gre korak za korakom. Letos ga že čakajo velike nagrade in grand slami, glede na dosežke pa morda tudi evropsko in svetovno prvenstvo," je dejal Kuralt.

Za Hojaka Kuralt dodaja, da skupaj iščeta novosti in spremembe, ki naj bi prinesle napredek. "Oba si želiva, da bo naslednje leto uspešno. Dela zavzeto, poudarek pa je ta trenutek še vedno na kondiciji in moči."

O novi tekmi v Ljubljani pa ocenjuje: "Pomembno je, da imamo tako tekmo doma. Lahko se predstavimo domačim navijačem, ekipa se bo izognila dolgi poti, kar nekaj tujcev pa bo tukaj ostalo še na treningu, kar bo za vse nas nova lepa priložnost za močan primerjalni trening."

