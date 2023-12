Razglasili bodo letošnje dobitnike Prešernovih nagrad

Prešernovo nagrado sklad podeli ustvarjalki ali ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo lahko prejme le enkrat.

Z nagrado Prešernovega sklada pa nagrajujejo vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in so trajno obogatili slovensko kulturo.

Imena dobitnikov razglasijo ob 3. decembru

O dobitnikih odloča 15-članski upravni odbor s pomočjo strokovnih komisij za posamična področja umetnosti. Njihova imena razglasijo ob 3. decembru, rojstnem dnevu Franceta Prešerna, ki ga slovenska kultura zaznamuje z dnevom odprtih vrat v akciji Ta veseli dan kulture. Nagrade nato podelijo na državni proslavi večer pred slovenskim kulturnim praznikom, 8. februarjem.

Lani sta Prešernovo nagrado prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardijančič. Nagrade Prešernovega sklada pa so dobili pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor.