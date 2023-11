Povprečen Slovenec je lani za kulturo plačal 218 evrov

Povprečna cena vstopnice za posamezno kulturno prireditev je bila v kulturnih domovih lani 10,1 evra, v gledališčih in operah 10,5 evra in v glasbenih ustanovah 17,5 evra.

Povprečna cena vstopnice za posamezno kulturno prireditev je bila v kulturnih domovih lani 10,1 evra, v gledališčih in operah 10,5 evra in v glasbenih ustanovah 17,5 evra. Foto: Bojan Puhek

Na odrih se je v povprečju v letu 2022 na dan zvrstilo 67 kulturnih prireditev. Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so lani pripravili 24.347 prireditev. 49 odstotkov jih je nastalo v lastni produkciji in koprodukciji, preostalo so bila gostovanja.

Gledališke prireditve v lanskem letu predstavljajo 26,9 odstotka, filmske in videoprodukcije 21,4 odstotka, glasbene in plesne 21,3 odstotka, likovne in muzejske razstave 4,7 odstotka, predavanja in literarni večeri 4,5 odstotka ter drugo 21,2 odstotka prireditev.

Na vsaki prireditvi je bilo v povprečju 149 obiskovalcev. Prireditve so pritegnile skupno 3,6 milijona obiskovalcev, od tega kulturni domovi 78,5 odstotka, gledališča z operama 18,1 odstotka, glasbene ustanove pa le 3,4 odstotka, saj te večinoma gostujejo oz. nastopajo drugje.

Glasbene in plesne prireditve so v lanskem letu pritegnile 34,4 odstotka obiskovalcev, gledališke 22,7 odstotka, likovne in muzejske razstave 22,5 odstotka, filmske in videoprodukcije 7,3 odstotka, predavanja in literarni večeri dva odstotka ter drugo 11,1 odstotka. Foto: STA ,

Nekatere kulturne ustanove ponudijo obiskovalcem tudi brezplačne prireditve. Brezplačnih prireditev je bilo 6.743 oz. okoli 28 odstotkov vseh. Večino brezplačnih prireditev so pripravili kulturni domovi.

Slovenske kulturne ustanove so organizirale 187 festivalov, na katerih se je zvrstilo 6.262 različnih prireditev. V organizaciji kulturnih ustanov je potekalo 88 glasbenih in plesnih festivalov, 35 gledaliških, 23 filmskih in 41 drugih festivalov.

V muzejih in galerijah so pripravili 1.005 razstav, od tega 786 občasnih in 219 stalnih. Skoraj 39 tisoč izobraževalnih dogodkov - delavnic, vodenih ogledov in interaktivnih programov - se je udeležilo 862 tisoč obiskovalcev, med njimi je bilo 60 odstotkov otrok in mladine.

Kultura je k BDP prispevala en odstotek. Vsak prebivalec je v letu 2022 za kulturo v povprečju namenil 218 evrov, enako kot leta 2019. Foto: Shutterstock

Na razstavah so našteli 2,2 milijona obiskovalcev. Muzeji in galerije vse bolj omogočajo ogled razstav tudi gibalno oviranim - 81 od 97 jih je zagotavljalo povsem ali pa delno urejen dostop. Obiskovalci s senzorno oviranostjo pa za zdaj dostopajo še v manjšem obsegu: povsem urejen ali delno urejen dostop je imelo 53 omenjenih ustanov.

V kulturnih dejavnostih v širšem pomenu je bilo zaposlenih 28.792 oseb. V dejavnostih kulturno-kreativnega sektorja je bilo konec decembra lani zaposlenih ali samozaposlenih 3,1 odstotka vseh delovno aktivnih v Sloveniji. V 20 značilnih poklicih s področja kulture pa je bilo zaposlenih 16.086 oseb, od tega jih je 62,7 odstotka imelo pogodbo o zaposlitvi, 37,3 odstotka pa je bilo samozaposlenih.

Kultura je k BDP prispevala en odstotek. Vsak prebivalec je v letu 2022 za kulturo v povprečju namenil 218 evrov, enako kot leta 2019.