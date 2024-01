Umetnostni trg se je po burnem letu 2022 upočasnil – deloma zaradi padca prodaje na Kitajskem, inflacije in naraščajočih obrestnih mer, kar je stopnjevalo učinke ruske invazije na Ukrajino leta 2022 ter vojne med Izraelom in Hamasom, so spomnili pri AFP.

Prodaja pri dražbeni hiši Sotheby's je lani padla na 7,9 milijarde dolarjev, kar je sto milijonov dolarjev manj kot v rekordnem letu 2022, kar kaže na to, da se je umetnostni trg upočasnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri dražbeni hiši so sicer prodali dve najdražji umetniški deli v letu.

Skupni znesek prodaje, kamor spada prodaja od umetnin do klasičnih avtomobilov, je bil za 0,8 odstotka nižji od leta pred tem, vendar se je povečal za 40 odstotkov glede na leto 2019, ki je bilo zadnje leto pred izbruhom pandemije covid-19.

Kot so sporočili iz dražbene hiše, ki je v lasti francosko-izraelskega milijarderja Patricka Drahija, so omenjeni znesek dosegli s prodajo svežih mojstrovin na trgu in visokocenjenih lotov v svojih osrednjih dražbenih in zasebnih prodajnih dejavnostih.

Njihova dejavnost je ostala visoka, med drugim pa jo je podprlo več generacijskega prenosa premoženja, je povedal izvršni direktor Sotheby's Charles Stewart.

Umetnostni trg se je po burnem letu 2022 upočasnil – deloma zaradi padca prodaje na Kitajskem, inflacije in naraščajočih obrestnih mer, kar je stopnjevalo učinke ruske invazije na Ukrajino leta 2022 ter vojne med Izraelom in Hamasom, so spomnili pri AFP.

Pri Sotheby's so sicer prodali dve najdražji deli leta 2023 – portret Femme a la montre Pabla Picassa, ki je prinesla 139 milijonov dolarjev, in portret Dama s pahljačo Gustava Klimta, ki so jo prodali za 108 milijonov dolarjev.

Konkurenčna dražbena hiša Christie's, ki je v lasti holdinga Artemis francoskega mogotca Francoisa Pinaulta, je za leto 2023 predvidela prodajo v vrednosti 6,2 milijarde dolarjev za umetniški in luksuzni sektor, kar je četrtina manj od rekordnih 8,4 milijarde dolarjev v letu 2022.

Kot razlog za upad prodaje so navedli zahtevne gospodarske razmere na svetu in krčenje umetniškega trga. Njihovo rekordno leto 2022 je zaznamovala tudi prodaja umetniške zbirke soustanovitelja Microsofta Paula Allena, ki je prinesla rekordnih 1,62 milijarde dolarjev.

