Elegantne obleke in kostimi, ki so jih nosile ikonične ženske, kot so Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Taylor, Cher in princesa Diana, bodo na voljo na dražbi 11. januarja v Los Angelesu. Med dražbenimi predmeti avkcijske hiše Julien's je črno-bela koktajl obleka pokojne princese Diane.

Po ocenah bi lahko na dražbi za obleko, ki jo je oblikovala Catherine Walker, iztržili do 200 tisoč ameriških dolarjev (okoli 185.500 evrov). Zelen Givenchyjev kostim, ki ga je hollywoodska zvezdnica Grace Kelly nosila na sprejemu pri takratnem ameriškem predsedniku Johnu F. Kennedyju leta 1961, so ocenili na do 80 tisoč dolarjev (okoli 74.201 evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelen Givenchyjev kostim, ki ga je hollywoodska zvezdnica Grace Kelly nosila na sprejemu pri takratnem ameriškem predsedniku Johnu F. Kennedyju leta 1961, so ocenili na do 80 tisoč dolarjev (okoli 74.201 evrov). Foto: Profimedia

Mini obleko iz tila zvezdnice serije Seks v mestu Sarah Jessice Parker so ocenili na najmanj osem tisoč dolarjev (okoli 7.420 evrov). Kreacija Yvesa Saint Laurenta, ki jo je Audrey Hepburn nosila na krstu svojega sina Luce leta 1970, bi lahko dosegla ceno do 20 tisoč dolarjev (okoli 18.550 evrov). Par bleščečih hlač znamke Dolce & Gabbana, v katerih se je Cher leta 2000 pojavila na zabavi ob podelitvi oskarjev, so ocenili na do pet tisoč dolarjev (okoli 4.637 evrov).

Foto: Profimedia

Po napovedi bodo na dražbi tudi kosi garderobe Kim Kardashian, Nicole Kidman, Joan Collins, Donne Summer, Whitney Houston in Lady Gage.

Med dražbenimi predmeti avkcijske hiše Julien's je črno-bela koktajl obleka pokojne princese Diane. Foto: Profimedia

