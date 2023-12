Na dražbo zgodnja oljna skica Johna Constabla

Avkcijska hiša Sotheby's v Londonu bo danes na dražbi ponudila skico angleškega romantičnega slikarja Johna Constabla z začetka njegove kariere. Oljna skica z naslovom The Harvest Field, ki je nastala leta 1797, je ocenjena na od 40 tisoč (okoli 46 tisoč evrov) do 60 tisoč funtov (69.500 evrov), piše britanski BBC.

Po besedah Giorgia Bowlerja iz avkcijske hiše je bilo delo umetnostnim zgodovinarjem neznano vse do leta 1992, ko je bilo prodano za 34.100 funtov. Danes je v zasebni zbirki.

Oljna skica je ena od dveh, na katerih je umetnik upodobil isti prizor; na drugi je figura spodaj desno naslikana v rdečem plašču, razlikuje se tudi število ptic na nebu.

"Do leta 1992, ko se je delo pojavilo na trgu, je bilo v zasebni zbirki v ZDA in je bilo stroki popolnoma neznano," je povedal Bowler. Dodal je: "Kot se pogosto dogaja s starimi mojstri, lahko umetniška dela ostanejo stoletja v zasebnih zbirkah in jih ponovno odkrijemo šele, ko se pojavijo na dražbi." Po njegovih besedah je sicer oljna skica še posebej zanimiva za zbiratelje del starih mojstrov.

Constable razvijal svoj edinstveni slog in se zgledoval po velikih mojstrih nizozemskega krajinarstva

"Constablove skice so zelo iskane in omogočajo zanimiv vpogled v umetnikovo metodo dela," je še poudaril Bowler. "Ta skica je nastala leta 1797 in kaže, kako je Constable razvijal svoj edinstveni slog, pri čemer se je zgledoval po velikih mojstrih nizozemskega krajinarstva in svojih neposrednih predhodnikih, kot je bil Thomas Gainsborough. To je še posebej čutiti v subtilni uporabi barv in navdušenju nad upodabljanjem podrobnosti in tekstur," je dodal.

Constable se je rodil leta 1776 v East Bergholtu. Slikarstvo je študiral na Kraljevi akademiji v Londonu. Največji del življenja je prebil v okolju domačega Suffolka. Za njegovo ustvarjanje je značilno, da je pri slikanju narave opustil tradicionalen ateljejski slog in se s slikarskim platnom napotil v naravno okolje.