V Londonu za rekordno vsoto prodali steklenico škotskega viskija

Steklenic tega viskija naj bi bilo skupno na prodaj 40, a so jih nekaj najprej ponudili najboljšim strankam podjetja The Macallan. Foto: Guliverimage

Steklenico škotskega viskija The Macallan 1926 so v soboto na dražbi v Londonu prodali za rekordnih 2,1 milijona funtov oziroma nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Za steklenico so sicer pričakovali med 750 tisoč in 1,2 milijona funtov, a so ponudbe presegle pričakovanja, s čimer je ta postala najdražja prodana steklenica žganja ali vina.