V kleti po 14 letih našli ukradeni deli Chagalla in Picassa, osumljenca priprli #foto

Preiskovalci so preboj v deset let trajajočem iskanju umetnin dosegli konec leta 2022, ko je belgijska policija prejela obvestilo, da trgovec z umetninami v valonski prestolnici Namur prodaja sliki. Policija je več mesecev zasledovala osumljenca, 68-letnega izraelskega trgovca z luksuznimi urami. Foto: Reuters

V kleti belgijskega mesta Antwerpen so nedavno našli sliki Marca Chagalla in Pabla Picassa. Preiskovalci so ju našli 14 let po tistem, ko so ju ukradli nekemu zbiratelju umetnin v Izraelu. Sliki nista poškodovani in sta še vedno v originalnih okvirjih, je sporočila policija. Glavnega osumljenca so po poročanju tujih medijev priprli.

Umetnini – kubistični Picassov portret, znan kot Tete, in Chagallova slika L'homme en priere, ki prikazuje moškega, ki moli – so februarja 2010 ukradli iz vile v Tel Avivu v lasti družine Herzikovich. Takrat so sliki ocenili na 900 tisoč dolarjev. V istem ropu so vlomilci iz sefa odnesli tudi nakit v vrednosti 680 tisoč dolarjev, ki ga niso našli.

Kubistični portret Picassa, znan kot Tete. Foto: Reuters

Preiskovalci so preboj v deset let trajajočem iskanju umetnin dosegli konec leta 2022, ko je belgijska policija prejela obvestilo, da trgovec z umetninami v valonski prestolnici Namur prodaja sliki. Policija je več mesecev zasledovala osumljenca, 68-letnega izraelskega trgovca z luksuznimi urami.

Marc Chagall, L'homme en priere Foto: Reuters

Na zahtevo tožilca je prejšnji teden opravila preiskavo na njegovem domu. Pri tem je našla veliko denarja, ne pa tudi slik. Prek preverjanj in virov, ki so jih zbrali lani, so ugotovili, da je osumljenec dejansko posedoval iskani deli ter da jih je imel ali v svojem domu ali v domu enega od sorodnikov.

Ni želel povedati, kje ju je shranil

"Čeprav je osumljenec priznal, da poseduje sliki, ni želel povedati, kje ju je shranil," je predstavnik policije povedal za belgijski časnik Le Soir.

Deli so našli, potem ko so preiskavo razširili v Antwerpen in stavbo, v kateri je bila nekoč prodajalna umetnin, ki je bila povezana s preteklimi primeri ukradenih slik. Preiskovalci so omenjeni umetnini našli v zaprtih lesenih škatlah.