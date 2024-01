V Leidnu na ogled štiri Rembrandtova najzgodnejša dela

Sicer že ta, zgodnja dela nakazujejo nekatere prepoznavne Rembrandtove značilnosti, kot so široke poteze čopiča in uporaba chiaroscura. "Seveda je postal mojster in tukaj vidimo začetek tega," je poudarila kustosinja.

V muzeju De Lakenhal v Leidnu, ki naj bi bil le streljaj oddaljen od nekdanjega Rembrandtovega ateljeja, so razstavili štiri najzgodnejša Rembrandtova dela. Slike, ki jih je nizozemski slikar ustvaril, ko je bil star le 18 let, so del serije petih čutov. Peta slika, ki naj bi predstavljala alegorijo okusa, za zdaj velja za izgubljeno.

Prodajalec očal predstavlja alegorijo vida, Trije glasbeniki alegorijo sluha, Nezavestni pacient alegorijo vonja in Operacija kamna alegorijo dotika, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Glede pete slike je kustosinja muzeja Janneke van Asperen povedala, da je vse skupaj zelo skrivnostno. "Prepričani smo, da je Rembrandt dejansko naslikal pet slik, saj imamo pet čutov in ne štirih," je pojasnila.

"Nimamo pojma, kje bi lahko bila. Morda je še ohranjena, morda jo ima nekdo na podstrešju. Ali pa je morda ni več. Seveda upamo, da jo bomo našli," je še povedala kustosinja.

Rembrandt je bil že v mladosti pripravljen kršiti konvencije

Slike pričajo o tem, da je bil Rembrandt že v mladosti pripravljen kršiti konvencije. V tistem času so umetniki v seriji čutil običajno upodabljali elegantne ženske like, so zapisali v muzeju. Po besedah Janneke van Aspere slike tudi pričajo o izjemnem umetnikovem talentu, čeprav je v nekaterih podrobnostih še zaznati, da so slike delo še neizkušenega slikarja, denimo pri glavah.

Ustvaril okoli 1800 risb in okoli 700 slik

Rembrandt Hermenszoon van Rijn se je rodil v Leidnu kot sin premožnega mlinarja. Slikarstvo je najprej študiral v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato se je preselil v Amsterdam. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini (1640) in ženini (1642) smrti je zašel v finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike.

Ustvaril je okrog 700 slik, 300 jedkanic in približno 1800 risb. Izbiral je svetopisemske in mitske motive, posvečal pa se je tudi portretom, avtoportretom, žanrskim prizorom, tihožitju in alegorijam. V začetku je ustvarjal v izrazito baročnem slogu z bogatimi, toplimi barvami in značilnim zlatorumenim tonom podob, kasneje z bolj umirjenim koloritom ter vse globljo psihološko analizo in poduhovljenostjo.

Slike bodo v muzeju De Lakenhal v Leidnu na ogled do 16. junija.

