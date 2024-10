6 psiholoških dejstev, ki jih morate poznati, da se trajno osvobodite umetniške blokade

Vam ob umetniškem ustvarjanju igra srce in imate občutek, da ste točno tam, kjer morate biti, in je vse v redu? Obenem vas neprestano ustavljajo misli, da ne znate dovolj in da še niste dovolj dobri ter se ob tem počutite nesposobno. Zaradi strahov pred odzivi iz okolice ne delite svojih umetnin s svetom? O ceni za svoje delo pa sploh ne morete pomisliti. Se upajoče prijavljate na dodatne tečaje in delavnice, da boste izboljšali svojo tehniko, pa se občutki v vas kljub temu ne spremenijo?

V nadaljevanju delim z vami nekaj psiholoških dejstev, ki jih je dobro poznati, da boste lahko bolj svobodno in radostno živeli svojo ustvarjalno naravo.

1. Blokade v ustvarjalnem procesu so del ustvarjalnega procesa.

Normalno je, da se na svoji ustvarjalni poti soočate z blokadami v obliki neprijetnih občutkov in negativnih prepričanj o sebi, ki ustavljajo vašo željo po ustvarjanju, po izpostavljanju pred javnostjo in pred tem, da bi vam vaša strast prinesla finančno svobodo.

Vaša negativna prepričanja o sebi so rezultat življenja v skupnosti, ki ima svojstven pogled na umetnost (da se od umetnosti se ne da živeti, vsak umetnik je revež, nor ipd.), vzgoje in kako spodbudna je bila do vašega umetniškega izraza, ter okolja, v katerem ste živeli. Vse to živi globoko v vas in nezavedno vpliva na vašo željo po večji umetniški svobodi in lahkotnosti.

2. Blokade v ustvarjalnem procesu ne izginejo same od sebe.

Pogosto slišim "Počakam, da bodo te težave minile, potem bom pa …"

Pomembno je, da veste, da blokade ne izginejo same po sebi. Bolj ko od njih bežite in jih ignorirate, večje postajajo. Z leti se krepijo in širijo na vsa področja življenja.

Ključno spremembo naredite, ko prenehate bežati od njih, v misli in strahove, ki vas ustavljajo, pa ponesete odprto radovednost. Vprašajte se, kaj vam želijo sporočiti.

Na primer: "Če bom delila svojo kreacijo s svetom, me bodo zasmehovali, ostala bom sama, umrla bom."

Lahko se iskreno vprašate, ali je to za vas danes resnica – boste res umrli, če vas bodo zasmehovali? Ali vam bo le zelo neprijetno in si lahko poiščete podporo v svoji okolici ali strokovno pomoč? Kaj je danes resnično za vas? Kaj je del vaše preteklosti in ali jo želite v sebi spremeniti?

3. Kritične misli in želja po popolnosti/perfekcionizem so del vaše preteklosti.

"Nisi še dovolj dober/-a. Ne znaš dovolj. Si nesposoben/-a." To so omejujoča negativna prepričanja o vas, ki so vam v preteklosti pomagala, da ste se zaščitili pred neprijetnimi čustvi. To bolečino ste potisnili v nezavedno, da je niste več čutili in ste lahko nadaljevali življenje. Te potlačene bolečine pa še naprej živijo v vašem nezavednem in močno vplivajo na vašo sedanjost. Vaša negativna prepričanja o sebi skrbijo, da ne počnete tistega, kar vam je v preteklosti povzročilo bolečino.

Zavedanje, da ste danes odrasli, da lahko poskrbite za svojo bolečino in da si lahko poiščete strokovno pomoč, osvobaja. Ni treba, da ostajate sami s svojo stisko.

4. V vas še vedno živi isti igriv in radoveden otrok.

Se spomnite, ko ste še kot deček/deklica lahkotno in radostno ustvarjali? Kdaj ste nazadnje začutili v sebi ta občutek svobode? Pomembno je, da veste, da ta deček/deklica v vas še vedno živi in čaka, da bo ponovno lahko z vami odkrival/-a barve, tone glasov in besede ter ob tem neznansko užival/a.

"Ne morem verjeti, koliko idej se mi poraja. Ponovno pišem! Počutim se kot druga ženska." Eva, individualni program

Če svoje mlade podobe ne čutite v sebi, pomeni, da je skrita pod strahovi, dvomi in goro pričakovanj do vas. Ponovno ji zavestno namenite prostor v svojem življenju. Ustvarjanje v stiku z njo bo ponovno lahkotno.

5. Ustvarjalni tok steče skozi vas, ko ostajate v stiku s sabo.

Ustvarjalni tok steče skozi vaše telo, ko ostajate v stiku s svojim telesom in ne bežite več od strahov in negativnih prepričanj o sebi. Dovolite si čutiti vse, kar se v vas prebuja v tistem trenutku. Spustite pričakovanja do sebe in povabite svojo igrivo, radovedno deklico/dečka v sebi, da skupaj ustvarjata. Brez pričakovanj. Tako postane vaše telo vedno bolj odprto, pretočno in motivi, glasovi ali besede stečejo skozi vaše telo na platno, papir, glas – in izraz vaše ustvarjalnosti je edinstven.

To bo imelo vpliv na vse vidike vašega življenja.

"Bolj sem samozavestna, sama sebi sem všeč, bolj oz. večkrat sem nasmejana. Moja komunikacija s strankami in domačimi bolje teče, na bolj prijazen način. Predvsem pa sama s seboj bolj prijazno komuniciram in moje telo je bolj sproščeno." Mojca, udeleženka spletnega programa ustvarjalnega preboja

6. Zaslužite si uživati v svoji ustvarjalnosti in si z njo omogočiti finančno varno prihodnost.

Vaše kritične misli, prepričanja, da ne znate in da niste sposobni, vam onemogočajo, da bi v celoti videli, kdo ste postali, da bi prepoznali pot, ki ste jo prehodili z vsemi težkimi izkušnjami. Vi ste še vedno tu in vaša želja po ustvarjanju vas še vedno kliče. To je pot izjemnega poguma in vztrajnosti.

Z osvobajanjem od blokad vedno bolj čutite sebe, kdo ste v resnici za svojimi mislimi in strahovi. Vedno bolj čutite unikatnost svoje izkušnje, svojega edinstvenega umetniškega izraza. Vaš umetniški izraz postaja vedno bolj avtentičen, vse globlji. Posledično vedno bolj prepoznavate vrednost svojega izraza in ga s spoštovanjem in ponosom delite s svetom.

"Največja sprememba je moja lastna vrednost. Ni mi več tako pomembno, kaj bodo drugi rekli in ali jim bom všeč, manj imam pričakovanj, kako mora nekaj biti, da bo popolno, in zavedanje, da ni treba, da je popolno – dovolj je tudi dobro. Zdaj najprej ustvarjam zase in prepričana sem, da kar je moje, ne more biti slabo. Z izdelkom sem zadovoljna in je lep, okusen, če pa ne, pa to zame ni več tragedija. Vzamem kot izkušnjo, iz katere se nekaj naučim." Mojca, udeleženka spletnega programa ustvarjalnega preboja

Moja zgodba: Danes je slikanje pomemben del tudi mojega vsakdana.

Pred leti sem se sama soočala z blokadami pri slikanju. Kljub izjemni želji sta me perfekcionist in kritik v meni želela prepričati, da nimam časa za slikanje, da ne znam … K sreči sem bila tedaj psihoterapevtka z več kot 20 leti izkušenj in sem vedela, v katerem grmu tiči zajec.

S svojim znanjem in globinskim osebnim procesom sem si uspešno pomagala. Danes je slikanje pomemben del mojega vsakdana in je močno zaznamoval moje življenje.

Počaščena sem, da pomagam v zasebni praksi tistim, ki se želijo osvoboditi blokad, strahov in negativnih prepričanj na njihovem izvoru.

Sabina Gombač, slikarka, certificirana integrativna psihoterapevtka, certificirana brainspotting terapevtka, supervizorka, učiteljica

Ne pozabite: Vaša potreba po ustvarjanju je pot v svet obilja znotraj in zunaj vas.

Naročnik oglasnega sporočila je SABINA GOMBAČ, S. P.