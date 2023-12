Umrl je slikar Bine Krese

Bine (Albin) Krese se je od 1973 do 1978 izobraževal na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri mentorjih Bogdanu Borčiću in Marjanu Pogačniku. V tretjem letu študija je izbral tedaj na novo razpisano smer Grafike.

Leta 1980 je bil sprejet v Društvo slovenskih likovnih ustvarjalcev, leto kasneje pa je pridobil status svobodnega kulturnega delavca. Leta 1993 je ilustriral pesniško delo Richarda Bacha Darilo za rojstni dan, leta 2001 je s svojimi lucidnimi risarski miniaturami opremil Mini poetiko, literarni učbenik Borisa A. Novaka, leta 2020 pa je s svojimi risbami likovno opremil še pesniško zbirko Antona Frbežarja - Tonija Drva žiulejna smo.

Kot so še izpostavili na kulturnem ministrstvu, je nezanemarljiv tudi Kresetov prispevek k slovenski filmski scenografiji, kjer je pri poslikavah scenografij vse od 80. let sodeloval pri nastajanju filmov, kot so Butnskala, Umetni raj, Hudodelci, Desperado Tonic, Poletje v školjki in drugi. Ob tem se je vzporedno posvečal poslikavam interjerjev, grafiki in risanju ter vse bolj izključno slikanju.